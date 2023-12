Shannen Doherty accuse Alyssa Milano de son licenciement des Sorcières

Et Holly Marie Combs confirme les accusations.

La distribution originale de Charmed

En 2001, beaucoup d’entre nous étions déjà accro à la série Charmed, avec comme protagonistes Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) et Phoebe (Alyssa Milano). À l’époque, nous avons été surpris par le fait que Prudence Halliwell meure à la fin de la troisième saison, mais nous l’avons attribué au fait que l’actrice voulait se lancer dans de nouveaux projets.

Eh bien, rien n’est plus éloigné de la réalité et, bien qu’il faille entendre l’autre partie intéressée, son départ de la populaire série de sorcières était exclusivement dû à sa rivalité avec Alyssa Milano, dont l’actrice a expressément demandé que Doherty soit mise de côté, sous peine de poursuivre le studio en justice.

« La narration selon laquelle j’ai démissionné a été attribuée par d’autres personnes », a déclaré Doherty dans son podcast Let’s Be Clear, où l’invitée spéciale était sa collègue et amie Holly Marie Combs, interprète de Piper dans la fiction. « Je ne me l’ai pas attribuée. Je pense que je suis à ce stade de ma vie où je ne veux plus mentir à ce sujet, et je ne veux plus mentir à propos de quelque chose qui signifiait le monde absolu pour moi, quelque chose que j’aimais faire. J’aimais aller travailler. J’aimais les personnes avec qui je travaillais ».

Cependant, ce sont ses propres représentants qui l’ont encouragée à ne pas contredire cette version, car selon eux, « sa carrière ne survivra pas à un autre renvoi, donc nous dirons simplement que vous avez choisi de partir ». Rappelons qu’en 1994, elle avait été licenciée de Beverly Hills.

Combs confirme

L’interviewée, quant à elle, soutient la version de Shannen Doherty et ajoute : « Alyssa a menacé de nous poursuivre pour un environnement de travail hostile. Parce qu’elle est allée voir le thérapeute ou le médiateur de l’entreprise, quelle que soit sa fonction, elle a construit un dossier pour elle-même dans lequel elle écrivait chaque fois qu’elle se sentait mal à l’aise sur le plateau et pour n’importe quelle raison, tandis que toi et moi avons refusé de parler avec lui. C’est ainsi que les choses étaient. »

Selon Combs, les menaces de Milano de prendre des mesures judiciaires « n’aboutiraient à rien » selon les normes actuelles, et elle confirme également qu’il « n’y a pas eu de bagarres sur le plateau, nous n’avons même pas échangé de paroles dures. Tout s’est passé hors caméra », dit-elle. « Ce n’était rien que nos autres coéquipiers ou n’importe qui [sur le plateau] n’ait remarqué ».

« La compétitivité a commencé à apparaître », poursuit ensuite Doherty. « Et je ne parle pas de toi, je parle d’Alyssa et de moi-même, où il y avait un manque de support féminin ».