Prothèses bioniques permettent aux soldats ukrainiens blessés de retrouver leurs membres après la guerre

La technologie est un véritable poulpe, pouvant être travaillée et développée pour agir dans différents domaines et apporter des réponses efficaces. L’un des plus importants sera la santé et le potentiel qu’elle offre pour améliorer la qualité de vie des gens.

Il y a moins de bras (bioniques) disponibles que de bras perdus.

C’est ce qu’a déclaré Alexis Cholas, un jeune de 26 ans qui a perdu son bras droit en tant que médecin de combat volontaire près des lignes de front dans l’est de l’Ukraine.

Alors que sa carrière civile de chirurgien est terminée, un nouveau bras bionique lui permet de continuer à travailler dans le domaine de la santé et d’être désormais spécialiste en réadaptation, aidant d’autres amputés.

La guerre en Ukraine a fait exploser la demande de membres bioniques

Selon un reportage publié par l’Associated Press, la guerre de la Russie contre l’Ukraine a créé un énorme besoin de prothèses. On estime que 20 000 Ukrainiens ont subi des amputations depuis le début de la guerre en février 2022, dont beaucoup ont perdu des bras ou des jambes en raison de blessures causées par des explosions.

Malgré ces chiffres, peu ont pu bénéficier de prothèses bioniques, qui, en raison de leur caractère plus avancé, peuvent offrir une plus grande mobilité que les prothèses de membres traditionnelles.

Généralement, les membres bioniques captent les signaux électriques des muscles situés au-dessus du site de l’amputation, grâce à ce qu’on appelle la technologie myoélectrique, pour effectuer un mouvement souhaité.

Le bras bionique de Cholas a été fabriqué par Esper Bionics. Avant 2022, la startup ukrainienne visait principalement le marché des États-Unis, mais en raison de la forte demande de prothèses causée par la guerre, Esper distribue maintenant 70% de ses produits en Ukraine.

Le centre de production de l’entreprise est basé à Kiev et fonctionne à plein régime, avec plus de 30 employés produisant une douzaine de mains bioniques par mois.

Nous ne considérons pas l’Ukraine comme un marché, mais plutôt comme une opportunité pour aider.

a révélé Bohdan Diorditsa, responsable des relations stratégiques chez Esper Bionics, expliquant qu’il vend des prothèses bioniques sans bénéfices, au prix d’environ 7 000 dollars pièce (juste assez pour couvrir les coûts de production). Pour comparaison, aux États-Unis, l’Esper Hand est vendu à plus de 20 000 dollars.

Les Ukrainiens ont accès gratuitement à des membres artificiels conventionnels grâce au système de santé public. Cependant, pour obtenir une prothèse bionique, ils ont généralement besoin de financement supplémentaire de la part de organisations caritatives ou de centres de réadaptation, qui dépendent des dons.