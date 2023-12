Comment lancer l’appareil photo avec des paramètres spécifiques sur les téléphones Samsung Galaxy

La dernière version de l’interface utilisateur One UI 6 de Samsung, basée sur Android 14, est une grande mise à jour pour les téléphones Galaxy. La mise à jour introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment Auto Blocker, un nouveau panneau rapide, de nouveaux widgets, etc. L’une de ces fonctionnalités utiles est le widget Appareil photo personnalisé. Ici, vous apprendrez comment ajouter un widget d’appareil photo personnalisé et lancer rapidement l’appareil photo avec des paramètres spécifiques sur les téléphones Samsung Galaxy.

La mise à jour One UI 6 est maintenant disponible sur de nombreux appareils, les autres appareils devant recevoir la mise à jour majeure dans les deux à trois mois à venir. Si vous avez déjà effectué la mise à jour vers One UI 6, ce guide vous aidera avec les actions rapides de l’appareil photo.

Qu’est-ce que le widget d’appareil photo personnalisé ?

Le nouveau widget d’appareil photo permet aux utilisateurs d’ouvrir l’appareil photo avec des paramètres spécifiques sans avoir à les modifier à chaque fois. Cela est particulièrement utile dans les situations où vous n’avez pas le temps d’ajuster les paramètres. Les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs widgets avec des paramètres personnalisés.

Avez-vous déjà rencontré une scène que vous vouliez capturer avec des réglages spécifiques mais que vous ne pouviez pas en raison de contraintes de temps ? Ce ne sera plus un problème, car vous pouvez maintenant enregistrer ces paramètres pour un accès instantané.

Comment ouvrir rapidement des paramètres de l’appareil photo spécifiques sur les téléphones Samsung Galaxy

Le widget d’appareil photo personnalisé n’est pas seulement utile pour accéder rapidement à l’appareil photo avec des paramètres spécifiques, mais il rend également l’écran d’accueil superbe. C’est grâce à la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir le fond d’écran à partir de la galerie. Voyons comment ajouter des widgets d’appareil photo personnalisés.

Appuyez longuement sur l’écran d’accueil pendant une seconde ou deux. Cela ouvrira le menu de l’écran d’accueil. Choisissez Widgets ici. Faites défiler vers le bas et développez Appareil photo. Ensuite, appuyez sur Widget Appareil photo personnalisé. Cela ouvrira les paramètres du widget. Vous pourrez définir le mode de démarrage, l’emplacement de la photo de sortie, le titre du widget et également l’arrière-plan du widget. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Enregistrer.

Vous pouvez déplacer le widget. Pour améliorer l’écran d’accueil, vous pouvez ajouter une combinaison de petits et grands widgets. Et assurez-vous d’ajouter des arrière-plans sympas dans les widgets.

Ainsi, non seulement vous pourrez utiliser cette fonctionnalité, mais vous pourrez également l’ajouter pour un meilleur look de l’écran d’accueil. Pour plus de conseils de personnalisation, consultez notre guide de personnalisation de Samsung.