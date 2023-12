Cette série de cuisine est considérée par beaucoup comme la meilleure de 2023 : elle est en streaming et vous devez la regarder

Sa deuxième saison est probablement la meilleure chose qui a été faite cette année.

Il s’agit d’une série dont les personnages vous obligent à vous identifier à eux.

Aujourd’hui, nous ne vous apportons pas une série avec de grands feux d’artifice, avec des effets ou des situations incroyables. Au contraire, ce que nous apportons est une série très quotidienne dans laquelle nous pourrons nous identifier aux personnages jusqu’à en faire une série réconfortante qui se distingue par ses situations réalistes. Ainsi, à de nombreuses occasions, nous serons capables de connaître les personnages, de leur prendre beaucoup d’affection, de comprendre pourquoi ils agissent ainsi et quels sont leurs motifs. Nous sommes donc en présence d’une série d’une énorme qualité qui a été considérée par beaucoup comme la meilleure de l’année 2023 avec l’arrivée de sa deuxième saison.

Une série très spéciale

Carmen est une cheffe italo-américaine qui a travaillé dans les cuisines les plus importantes de sa ville. Cependant, un jour, elle reçoit une nouvelle terrible : son frère s’est suicidé et elle va hériter du restaurant de sandwiches de restauration rapide qu’il gérait. Il s’agit d’un endroit qui est en ruines et où la nourriture n’est pas le point fort. Au bord de la faillite, elle devra remettre sa veste et changer le style du bar pour toujours, même si elle rencontrera une résistance farouche en chemin.

La série dont nous parlons s’appelle The Bear et il est vrai que c’est un film d’une qualité qui sort des normes habituelles. Non pas pour ses effets spéciaux ou pour avoir une histoire compliquée, mais pour le charisme de ses personnages et les situations quotidiennes que l’on peut vivre dans le monde de la restauration. Elle permet de s’identifier et de tout comprendre. Ainsi, ne vous attendez pas à un Game of Thrones ou à un Mandalorian, mais à une série qui mise sur un autre type de divertissement.

Les raisons de regarder cette série sont très variées, mais voici un récapitulatif :

Les personnages sont attachants. Même les plus détestables finiront par avoir un cheminement avec lequel vous réussirez à vous identifier.

La série a un protagonisme très collectif. Bien que le protagoniste semble être un en particulier, les autres ont un poids énorme dans l’intrigue.

Certains épisodes sont parfaits pour comprendre le stress généré par le travail dans la restauration.

La série réussit à représenter des personnages très humains, avec beaucoup de charisme et très amusants.

D’autres aspects de la série sont également très soignés. Il y a un épisode tourné d’une manière très originale, tandis que d’autres ont des approches très intéressantes.

La psychologie des personnages est tout.

Elle est très courte, vous pouvez la regarder en pratiquement deux jours.

Elle est considérée comme un film pratiquement parfait. Ainsi, selon Rotten Tomatoes, la série a une note positive de 99% de la part des critiques, alors que le public approuve la série à 92%. Atteindre ces chiffres est pratiquement impossible et elle surclasse ainsi d’autres séries comme The Last of Us, qui est également en lice pour le titre de meilleure série de 2023.

Nous pourrons voir la série exclusivement sur Disney+, car il s’agit d’une production de Star+, de sorte que ce type de contenu parvient toujours au grand public par le biais de cette plateforme. Ainsi, The Bear est l’un des meilleurs originaux exclusifs du catalogue de Disney+