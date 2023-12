Est-il possible de bloquer Internet dans le monde entier ? La vérité dans le film « Le monde derrière toi »

Le film catastrophe « Le monde derrière toi » raconte un scénario dans lequel toutes les communications sont bloquées. Avec l’expert en cybersécurité Stefano Zanero, nous avons essayé de comprendre s’il s’agit d’un scénario possible ou simplement de science-fiction.

Imaginez une chose simple. Réservez un appartement sur Airbnb. Pendant que vous êtes en vacances, un homme arrive. Il se présente comme le propriétaire et vous demande d’entrer dans la maison car il a oublié de prendre quelque chose dans les tiroirs. Si vous avez un smartphone en main, vous pourriez vérifier immédiatement son identité. Mais sans aucun moyen de communication, auriez-vous confiance ?

« Le monde derrière toi » est l’un des films les plus regardés sur Netflix ces jours-ci. Il est sorti le 8 décembre, est resté en tête du classement pendant longtemps et est maintenant à la troisième place, du moins en Italie. Adapté du livre de Rumaan Alam, le film met en vedette Julia Roberts et compte les Obama parmi ses producteurs. C’est un film catastrophe qui se déroule aux États-Unis. Le film a également suscité de nombreuses polémiques en raison d’une réplique.

La prémisse est simple. À un certain moment, tous les systèmes de communication aux États-Unis se bloquent. Internet ne fonctionne pas, la télévision et la radio ne fonctionnent pas non plus. Même les téléphones satellitaires ne parviennent pas à se connecter. Ne révélons pas la suite. Essayez d’imaginer un monde où vous ne pouvez pas vérifier l’identité d’une personne, où vous voyez des tragédies et personne ne peut vous dire ce qui se passe, où votre gouvernement ne vous dit rien sur ce qu’il faut faire. Essayez d’imaginer ce que cela aurait signifié de ne pas avoir accès à tout cela même pendant la pandémie de Covid-19. Et surtout. D’un point de vue technique, serait-il possible ?

Les hypothèses sur le blocage des communications

Stefano Zanero est professeur d’ingénierie informatique au Politecnico di Milano. Expert en cybersécurité, il explique à Netcost-security.fr ce qui pourrait entraîner un blocage aussi étendu des communications. « La réponse simple à cette question est qu’un blocage de tous les systèmes de communication comparable à celui vu dans le film ne serait possible que dans des conditions catastrophiques. L’une d’entre elles est l’explosion d’une arme atomique dans la haute atmosphère ».

Cette hypothèse n’est pas nouvelle pour ceux qui étudient l’analyse militaire : « Dans les stratégies de folie qui prévoient des guerres nucléaires, faire exploser une bombe atomique dans la haute atmosphère est l’une des options envisagées. L’impulsion électromagnétique pourrait bloquer toutes les structures non blindées et il suffirait de faire exploser quelques armes pour bloquer les systèmes dans une zone aussi vaste que les États-Unis ». Il y a ensuite une autre option, même si elle est encore plus improbable : « L’autre cas qui me vient à l’esprit est celui d’une panne de courant étendue et durable. Mais il est vraiment difficile de trouver des cas de ce genre ».

Que faire en cas d’attaques à grande échelle

« Le monde derrière toi » est un film dystopique, c’est certain. Mais il pose une question à laquelle il est peut-être préférable de répondre immédiatement : « Que feriez-vous si vous ne pouviez communiquer avec personne ? ». Selon Zanero, la meilleure chose à faire est d’avoir déjà un plan d’urgence en place : « Dans les secteurs critiques pour la sécurité, les opérateurs savent quoi faire si toutes les communications tombent en panne. Dans le transport aérien, il y a des protocoles que les pilotes doivent connaître pour éviter les accidents. Nous devrions en faire autant avec les personnes qui nous sont chères. Un point de rendez-vous ou une procédure à connaître au cas où personne ne pourrait communiquer avec les autres ».