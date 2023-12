Qu’est-ce que le dropshipping et pourquoi cela pourrait vous intéresser en tant qu’entreprise ou travailleur indépendant

Le dropshipping est devenu une autre façon de dynamiser les entreprises et un bon début pour commencer le commerce électronique.

Faire des affaires en ligne est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux entrepreneurs s’efforcent de créer une infrastructure. Le dropshipping est une possibilité de plus à votre disposition pour améliorer votre modèle d’entreprise. Ou bien, le début d’une aventure entrepreneuriale dans laquelle les risques sont très faibles.

Qu’est-ce que le dropshipping?

C’est un modèle de vente en ligne dans lequel vous présentez simplement un catalogue de produits aussi large que vous le souhaitez. Mais à aucun moment vous n’avez ces marchandises, qui se trouvent dans un autre endroit. Lorsque quelqu’un, par le biais de votre site web, achète un produit, il passe en réalité une commande directement auprès de l’entrepôt, qui se charge de l’expédition du produit. Facile, n’est-ce pas ? En principe oui, bien que comme nous le verrons plus loin, c’est aussi un modèle d’entreprise qui peut comporter certains risques.

Fournisseurs pour le dropshipping

Évidemment, si votre site web est simplement une vitrine de produits, vous avez besoin d’un fournisseur qui se charge de stocker, gérer et expédier ces produits. On peut penser à des sites tels qu’Amazon, AliExpress, Oberlo ou SaleHoo. Amazon est peut-être l’un des fournisseurs les plus attractifs pour le dropshipping, car il bénéficie d’une excellente réputation, d’un catalogue immense de produits et de la solidité d’une entreprise leader.

Tout ce que vous avez à faire est de mettre en place votre site web axé sur le commerce électronique, et bien sûr, le rendre attrayant pour attirer l’attention de vos clients. Gardez à l’esprit que s’il n’est pas attrayant ou ne génère pas de confiance, ils l’achèteront directement sur Amazon ou AliExpress avant de vous.

Quels sont les avantages du dropshipping ?

Tout d’abord, l’investissement est très faible. Il suffit de mettre en place votre site web et de choisir les produits que vous souhaitez proposer. Toujours orienté vers ce que vous voulez ou votre modèle d’entreprise. Lorsqu’il s’agit de faire du dropshipping, il n’est pas conseillé de submerger le client et d’offrir un catalogue qui finira par lui donner le tournis. Il n’y a pas beaucoup de frais, vous n’avez pas besoin de louer un entrepôt ni de mettre en place un système logistique. Comme vous pouvez le constater, une bonne option pour commencer sans prendre beaucoup de risques.

Il est toujours conseillé d’étudier quels sont les niches les plus intéressantes ou celles qui sont les plus demandées à un moment donné. Nous avons eu des exemples récents avec la pandémie. De nombreux sites ont commencé à faire du dropshipping avec du matériel sanitaire. Il est très courant de se lancer dans le dropshipping sans avoir effectué une étude préalable. Cela peut conduire à ne pas avoir les ventes escomptées et à en faire un modèle à l’aveugle.

Et qu’en est-il des inconvénients ?

Fondamentalement, vous n’avez pas le contrôle sur les stocks. Si vous optez pour Amazon, il est vrai que ce problème ne se posera pas vraiment, car Amazon est assez strict à cet égard avec ses vendeurs. Mais dans le cas de plateformes comme AliExpress, vous pouvez rencontrer le problème de retards d’expédition. Cependant, pour cela, AliExpress Store, avec des entrepôts en France, est la meilleure solution.

De plus, avec le dropshipping, vous avez l’inconvénient que les profits ne sont pas très élevés, du moins au début, il vous faudra donc consacrer beaucoup de temps et d’efforts si vous voulez vraiment en vivre. Il faut garder à l’esprit que, en tant que point de départ pour entreprendre, le dropshipping n’est pas une mauvaise option.

Enfin, la relation avec les clients peut poser problèmes, car si quelque chose ne va pas, l’acheteur vous demandera des explications et vous devez être capable de lui donner une réponse.

En somme, le dropshipping peut devenir un support pour votre modèle d’entreprise. Offrir des produits d’un marché mondial peut vous procurer de bons bénéfices. Mais il ne faut pas se leurrer, pour y parvenir, il faut travailler dur, savoir quelles sont les niches les plus intéressantes et créer un site web attrayant. Générer de la confiance passe toujours par donner le meilleur de nous-mêmes et transmettre toutes ces bonnes vibrations dans un commerce électronique où il est agréable de faire des achats.