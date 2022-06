Créé une peau vivante avec des cellules humaines pour recouvrir les robots – il a également des capacités d’auto-guérison

Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont créé une peau vivante pour recouvrir des robots à base de cellules humaines. Il est composé de collagène, de fibroblastes et de kératinocytes.

Des scientifiques japonais du laboratoire ont créé une peau vivante pour recouvrir les robots, composée de cellules humaines cultivées dans un plat. L’objectif des chercheurs est de développer un revêtement capable de rendre les robots anthropomorphes les plus naturels possible, étant donné que les cuirs synthétiques actuels (à base de silicone) ne feraient pas très bien leur travail. A distance ou en vidéo ils peuvent en effet apparaître réels, expliquent les scientifiques japonais, mais il suffit de s’en approcher pour se rendre compte du « truc ». Étant donné que les robots de type humain sont considérés comme particulièrement précieux dans plusieurs domaines, en particulier les soins de santé, selon les créateurs de cuir de haute technologie, les rendre similaires à de vraies personnes leur donnerait un avantage. Le résultat de l’expérience pionnière – et franchement un peu dérangeante – est un doigt mécanique entièrement recouvert de peau humaine vivante, un véritable biohybride aux capacités d’auto-guérison.

Doigt robotique recouvert de peau humaine. 1 crédit

La création de la peau du robot à partir de cellules humaines vivantes a été une équipe de recherche dirigée par des scientifiques de l’École d’informatique et de technologie de l’Université de Tokyo, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut des sciences industrielles (IIS) et du Centre international de recherche sur la neurointelligence (WPI- IRCN). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Shoji Takeuchi, maître de conférences au département de Meccano-Informatique de l’université japonaise, ont développé le revêtement en le faisant pousser directement autour du doigt robotique. L’appareil à trois articulations – pour simuler les phalanges – était plongé dans un récipient cylindrique rempli d’une solution de collagène et de fibroblastes du derme humain, « les deux principaux composants qui composent les tissus conjonctifs de la peau », expliquent les scientifiques dans une déclaration.

Crédit : Université de Tokyo / Matter

Étant donné que la solution de collagène et de fibroblastes a une tendance naturelle à rétrécir, elle a créé une « robe » parfaite de peau autour du doigt robotique, l’enveloppant d’une gaine épaisse et bien ajustée. Autour de cette première couche, le professeur Takeuchi et ses collègues ont fait croître une deuxième couche de kératinocytes humains, les cellules les plus abondantes de l’épiderme et responsables de la production de kératine, la protéine à la base des cheveux, des ongles et des cheveux. Les kératinocytes représentent la quasi-totalité de la couche externe de la peau vivante pour les robots, avec une consistance similaire à la vraie. Le revêtement obtenu présente également des caractéristiques d’élasticité et de résistance aptes à permettre des mouvements répétés du doigt du robot sans rupture. En cas de lésion, cependant, puisqu’il s’agit de peau vivante selon les scientifiques, il suffit d’appliquer un pansement au collagène pour la faire repousser et réparer la « plaie ».

Crédit : Université de Tokyo / Matter

« Nous sommes surpris de voir à quel point le tissu cutané s’adapte à la surface du robot », a déclaré le professeur Takeuchi. « Mais ce travail n’est que la première étape vers la création de robots recouverts de peau vivante », a ajouté l’expert. Composée de matière vivante, la peau du robot « ne peut pas survivre longtemps sans un apport constant de nutriments et l’élimination des déchets », expliquent les chercheurs japonais. De plus, le matériau est nettement moins résistant que le cuir véritable. Les scientifiques ont non seulement l’intention de surmonter ces obstacles, mais ils ont même l’intention d’ajouter des composants vivants supplémentaires à la peau, tels que « les neurones sensoriels, les follicules pileux, les ongles et les glandes sudoripares ».

Bien qu’il s’agisse d’un projet de recherche fascinant, il ne fait aucun doute qu’il comporte plusieurs aspects controversés et même plutôt inquiétants. On est encore loin de pouvoir voir des robots anthropomorphes identiques à nous circuler dans les rues, mais ces études et celles sur l’intelligence artificielle pourraient un jour vraiment nous conduire vers le futur dystopique imaginé dans tant de livres et de films. Ce n’est pas un hasard si, selon le professeur Takeuchi, la peau vivante « est la solution ultime pour donner aux robots l’apparence et la sensation de créatures vivantes puisque c’est exactement le même matériau qui recouvre le corps des animaux ». Mais est-ce vraiment ce dont nous avons besoin ? Les détails de la recherche « Living skin on a robot » ont été publiés dans la revue scientifique Matter.