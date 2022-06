Les restes du plus grand prédateur vivant d’Europe, un majestueux dinosaure spinosauridé, ont été découverts

Des restes fossiles d’un spinosauridé d’au moins 10 mètres de long ont été découverts sur une île anglaise. C’est le plus grand prédateur terrestre jamais trouvé en Europe.

Illustration du dinosaure spinosauridé. Crédit : Anthony Hutchings

Le long de la côte sud-ouest de l’île britannique de Wight, nichée dans la Manche, des restes fossiles d’un dinosaure géant appartenant au clade des théropodes ont été découverts, généralement représentés par des bipèdes carnivores tels que le tyrannosaure, le vélociraptor et d’autres prédateurs emblématiques du Mésozoïque. À partir de l’analyse des (rares) restes, les paléontologues ont déterminé que le reptile géant appartenait très probablement aux spinosauridés, une famille de reptiles ayant vécu entre le Jurassique et le Crétacé pouvant dépasser 15 mètres de long (Spinosaurus aegyptiacus). Les spinosaures, également introduits dans la saga du film Jurassic Park avec le troisième film, avaient une tête distinctive en forme de crocodile, une longue voile épineuse sur le dos (supportant peut-être une bosse) et étaient très probablement des nageurs expérimentés. Les fossiles de spinosauridés trouvés sur l’île de Wight suggèrent une longueur d’au moins 10 mètres; cela signifie que, s’il était confirmé, ce serait le plus grand prédateur terrestre jamais identifié en Europe.

Une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques de l’Université de Southampton, qui a collaboré avec des collègues de l’École d’environnement, de géographie et de géologie de l’Université de Portsmouth et du Département des sciences de la Terre du Natural History Museum de Londres. Des scientifiques, dirigés par le Dr Chris Barker, chercheur à l’Institut des sciences de la vie de l’Université de Southampton, ont découvert les restes près de Compton Chine, au cœur de la formation Vectis vieille de 125 millions d’années sur la côte sud-ouest de l’île. C’est une région notoirement pauvre en dinosaures, mais elle est encore capable de réserver de belles surprises aux paléontologues. C’est ici que deux nouvelles espèces de spinosauridés ont déjà été découvertes.

Les vestiges récupérés par les paléontologues. Crédit : Université de Southampton

Les parties identifiées par les experts de l’île de Wight comprennent les vertèbres cervicales, sacrées et caudales, ainsi que des fragments du bassin (iléon), des membres et des côtés. Sur une vertèbre se trouve une formation spinodiapophysaire typique des spinosauridés, c’est pourquoi les paléontologues pensent que les restes appartiennent à cette fascinante famille de théropodes. Bien que les éléments trouvés soient peu nombreux, ils suffisent à estimer les dimensions gigantesques du reptile : « C’était un animal énorme, dépassant les 10 mètres de long et, à en juger par certaines dimensions, représente probablement le plus grand dinosaure prédateur jamais trouvé en Europe. Barker a déclaré dans un communiqué de presse. « C’est juste dommage que nous n’en soyons conscients que pour si peu de matériel », a ajouté le chercheur.

Au cours du Crétacé inférieur, la Formation de Vectis était une lagune sablonneuse spectaculaire, où le spinosauridé géant allait probablement chasser. La localisation des restes augmente les chances que les spinosaures soient des nageurs expérimentés. Les chercheurs ont trouvé des rainures profondes dans les os du dinosaure, probablement causées par des insectes géants après sa mort. Les détails de la recherche « A European giant: a large spinosaurid (Dinosauria: Theropoda) from the Vectis Formation (Wealden Group, Early Cretaceous), UK » ont été publiés dans la revue scientifique PeerJ.