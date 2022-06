Google calcule Pi à 100 billions de chiffres et récupère le record du monde

En bref : Google a réussi à calculer 100 000 milliards de chiffres de π, établissant ainsi un nouveau record mondial. Ce n’est pas la première fois que Google arrive en tête du classement. En 2019, le géant de la recherche est devenu le premier à utiliser un service cloud commercial et des disques SSD pour établir le record Pi à 31,4 billions de chiffres calculés.

Une équipe de l’Université des sciences appliquées des Grisons a battu le record l’an dernier, portant le total à 62,8 billions de décimales.

Comme auparavant, Google a utilisé y-cruncher pour effectuer des calculs. Cette fois-ci, le Compute Engine a été configuré avec 128 processeurs virtuels, 864 Go de RAM et 100 Gbit/s de bande passante de sortie. À titre de comparaison, le calcul de 2019 n’avait que 16 Gbit/s de bande passante de sortie.

Le programme a fonctionné pendant un total de 157 jours, 23 heures, 31 minutes et 7,651 secondes, utilisant 43,5 Po de lectures et 38,5 Po d’écritures dans le processus.

Emma Haruka Iwao, avocate des développeurs chez Google, a déclaré avoir utilisé Terraform pour configurer et gérer le cluster. Ils ont également créé un programme qui exécute y-cruncher avec différents paramètres et a automatisé une grande partie de la mesure. Tout compte fait, les ajustements ont rendu le programme environ deux fois plus rapide.

Pourquoi continuer à ce stade ? Comme le souligne Iwao, les calculs Pi peuvent être utilisés comme un outil de mesure pour tracer la progression de la puissance de traitement au fil du temps. Dans ce cas précis, il démontre également les capacités de l’infrastructure cloud de Google et la fiabilité qu’elle offre.

Google a publié les scripts qu’il a utilisés sur GitHub pour ceux qui souhaitent approfondir le code.