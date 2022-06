TMNT : Shredder’s Revenge obtient les éditions collector de Limited Run Games

En un mot: le distributeur de jeux physiques Limited Run Games a annoncé deux éditions spéciales du prochain titre de beat em up à défilement latéral Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Les deux sont accompagnés d’un coupon pour une pizza pan personnelle gratuite de Pizza Hut, un retour à une promotion similaire d’il y a des décennies.

L’édition classique comprend une copie physique du jeu avec une couverture réversible, un SteelBook, un livret d’art, des autocollants de sprite et une pochette VHS rétro avec une boîte à cassette pour stocker le jeu et le SteelBook. Il sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch au prix de 64,99 $.

L’édition radicale phare comprend tout de l’édition classique plus un guide de stratégie, une affiche de 18 « x 24 », une figurine d’action Shredder, une boîte fantôme, une réplique d’une mini borne d’arcade, une bande sonore sur CD et un emballage sous blister. Il coûtera 199,99 $.

Lorsque Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game a été expédié sur la NES en 1990, il comprenait un coupon presque identique pour une pizza personnelle Pizza Hut au dos du manuel d’instructions. Notamment, ce coupon a expiré le 31 décembre 1991.

Décrocher la promotion de pizza gratuite n’a pas été une tâche facile cette fois-ci. Josh Fairhurst, propriétaire de Limited Run Games a dit il a envoyé environ 300 e-mails froids à Pizza Hut au cours d’une année avant de finalement entrer en contact avec la bonne personne pour y arriver.

TMNT: Shredder’s Revenge n’a pas encore de date de lancement ferme mais est attendu dans un avenir pas trop lointain. Limited Run aura également une édition standard qui comprend le jeu, un livre d’art et une couverture réversible pour 34,99 $ et une édition PC grande boîte pour 59,99 $.