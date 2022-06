Le premier couteau suisse a été créé il y a 65 000 ans : il est le symbole d’une histoire merveilleuse

Le « couteau suisse en pierre » fabriqué il y a 65 000 représente bien plus qu’un outil précieux et polyvalent pour nos ancêtres. Ici parce que.

Crédit : Paloma de la Peña

En Afrique australe, il y a 60 à 65 000 ans, un petit objet en pierre sculptée aux usages multiples s’est énormément répandu. Inséré dans des supports spécifiques, il était utilisé pour la chasse ; tannez les peaux; travailler les os; sculpter des objets en bois et pratiquer toute une série d’activités consistant à couper, gratter et percer quelque chose. Pas étonnant qu’un tel objet ait été surnommé par les archéologues et les paléoanthropologues « le couteau de pierre suisse ». Mais l’aspect le plus surprenant de ce petit objet de seulement cinq centimètres de long réside dans le fait qu’il a été construit sur la base d’un projet unique, avec le même design. Cela ne peut que suggérer une chose : que nos ancêtres de l’époque communiquaient entre eux, même sur de grandes distances, transférant la culture et les connaissances d’une colonie à l’autre, y compris la fabrication d’outils.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Australian Museum Research Institute de Sydney (Australie) et de l’Institut d’études évolutives de l’Université du Witwatersrand (Afrique du Sud), qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Gand, a dévoilé cette histoire fascinante. (Belgique) et l’Université de Cambridge (Royaume-Uni). Les scientifiques, dirigés par le Dr Amy Mosig Way de l’université australienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé la morphologie de milliers d’artefacts récupérés sur sept sites d’Afrique australe et les avoir comparés à un autre groupe d’artefacts trouvés en Australie (beaucoup plus récent). Tous les Africains ont été réalisés dans la période à la fin du Pléistocène que les experts définissent « Howiesons Poort », caractérisée « par une augmentation de la complexité comportementale et de l’innovation technologique », lit-on dans le résumé de l’étude. Le couteau de pierre suisse est donc un symbole des échanges sociaux d’il y a 60-65 mille ans, le moteur des grandes migrations qui ont conduit l’homme à coloniser avec succès également d’autres continents. Il y a eu des migrations bien avant cela, mais ce n’est que dans cette phase d’innovation technologique que l’Homo sapiens a commencé à devenir le véritable maître de la planète.

Crédit : Paloma de la Peña

« Les gens ont quitté l’Afrique pendant des centaines de milliers d’années et nous avons des preuves des premiers Homo sapiens en Grèce et au Levant il y a environ 200 000 ans. Mais ces versions antérieures ont été supplantées par la grande migration d’il y a environ 60 à 70 000 ans, qui impliquait les ancêtres de tous les peuples modernes vivant aujourd’hui en dehors de l’Afrique », a déclaré le Dr Way dans un communiqué de presse. « Pourquoi cet exode a-t-il été si réussi alors que les premières versions n’en ont pas eu ? La théorie principale est que les réseaux sociaux étaient plus forts à cette époque. Cette analyse montre pour la première fois que ces liens sociaux avaient lieu en Afrique australe juste avant le grand exode », a ajouté le scientifique.

Le couteau de pierre suisse montre comment fonctionnent ces réseaux sociaux préhistoriques. « Bien que la fabrication de l’instrument en pierre n’ait pas été particulièrement difficile, la fixation de la pierre au manche à l’aide de colle et d’adhésifs était difficile, ce qui montre qu’ils partageaient et communiquaient des informations complexes les uns avec les autres », a déclaré le co-auteur de la Paloma de la Peña, chercheur au McDonald Institute for Archaeological Research de Cambridge. « Ce qui est également frappant, c’est que l’abondance d’instruments fabriqués avec la même forme a coïncidé avec des changements majeurs dans les conditions climatiques. Nous pensons qu’il s’agit d’une réponse sociale à l’environnement changeant dans toute l’Afrique australe », a déclaré le Dr de la Peña. Les détails de la recherche fascinante « Les artefacts soutenus par Howiesons Poort fournissent des preuves de la connectivité sociale à travers l’Afrique australe pendant le Pléistocène final » ont été publiés dans Scientific Reports.