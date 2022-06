Emote Royale 2022 à Fortnite : comment participer pour ajouter notre danse au jeu

Lancez Emote Royale 2022, un concours Fortnite qui permettra au gagnant de voir sa danse dans le jeu et également d’obtenir un prix en argent. Juste en dessous on vous dit tout sur cette promotion Fortnite Saison 3 : quand commence-t-elle, quelles sont les dates et quels prix peuvent être gagnés :

Comment participer à Fortnite Emote Royale 2022

Pour participer à Emote Royale 2022, nous devons suivre les étapes suivantes :

Il faut créer une vidéo dans laquelle on apparaît en train de faire une danse ou des mouvements originaux sur les réseaux sociaux TikTok ou Instagram (Reels) et qui contient les hashtags #EmoteRoyale2022 et #contest.

La période de participation au concours Emote Royale 2022 est du 9 juin à 16h00 CEST au 16 juin 2022 à 05h59 CEST. Toutes les créations du concours doivent être soumises pendant la période d’inscription et une seule soumission par personne est autorisée.

Les participants doivent avoir au moins 13 ans pour participer à Emote Royale 2022.

La danse gagnante sera transformée en emote Fortnite, et son créateur recevra 2 500 $ en plus de l’emote.

Art officiel d’Emote Royale 2022 à Fortnite

En bref, ceux qui souhaitent participer à Emote Royale 2022 doivent télécharger une vidéo sur TikTok ou une bobine Instagram avec une danse ou un mouvement original comprenant les hashtags #EmoteRoyale2022 et #contest. Seuls les plus de 13 ans peuvent participer et la période de participation est du 9 au 16 juin. Les gagnants recevront 2 500 $, en plus de recevoir gratuitement l’emote qu’ils ont créée dans leur compte/profil Fortnite.

