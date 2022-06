Nous savons maintenant ce qu’est une cause possible de la schizophrénie

Il a été découvert par une équipe de recherche japonaise qui a identifié un anticorps capable de provoquer des altérations des fonctions cognitives et perceptives.

Le test cellulaire pour détecter la présence d’auto-anticorps contre NCAM1 / Crédit : TMDU

Un auto-anticorps, qui cible les cellules de son propre corps, semble être responsable de certains cas de schizophrénie. C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche de l’Université médicale et dentaire de Tokyo, au Japon, qui a identifié une protéine produite par le système immunitaire qui, au lieu d’être dirigée vers des éléments étrangers à l’organisme (pas soicomme les virus et les bactéries), reconnaît et agit par erreur contre une substance de l’organisme lui-même (soi).

Plus précisément, cet auto-anticorps est capable de se lier à une molécule impliquée dans la communication des cellules cérébrales, appelée NCAM1 (molécule d’adhésion des cellules neurales), qui aide les cellules cérébrales à communiquer entre elles via des connexions spécialisées, appelées synapses, et il peut jouer un rôle dans le développement de la schizophrénie. La condition, caractérisée par la persistance de symptômes d’alternance des fonctions cognitives, perceptives, comportementales et affectives, peut se présenter différemment selon les patients et est souvent difficile à traiter, mais la découverte de cet auto-anticorps pourrait ouvrir la voie à d’importantes améliorations dans le diagnostic et le développement de nouvelles approches thérapeutiques.

L’étude a évalué la réponse de modèles de souris aux anticorps contre NCAM1 / TMDU

Pour vérifier l’implication des auto-anticorps contre NCAM1 dans le développement de la schizophrénie, les chercheurs ont isolé ces protéines chez certains patients atteints de schizophrénie et ont décidé de les injecter dans le cerveau de souris, documentant les troubles cognitifs et les modifications de la régulation du réflexe gasp, à la fois observé dans d’autres modèles animaux de schizophrénie. Les souris avec les auto-anticorps contre NCAM1 avaient également moins de synapses et d’épines dendritiques, qui sont des structures importantes pour les connexions entre les cellules cérébrales souvent affectées par la schizophrénie.

Les résultats du test, décrits dans une étude publiée Rapport de cellule MédecineIls étaient « ImpressionantA déclaré Hidehiko Takahashi, auteur principal de la recherche. « Bien que les souris n’aient eu ces auto-anticorps dans leur cerveau que pendant une courte période, elles ont montré des changements de comportement et de synapses similaires à ceux observés chez les humains atteints de schizophrénie. – Takahashi a expliqué -. Étant donné que la schizophrénie peut se présenter très différemment d’un patient à l’autre et qu’elle est souvent résistante au traitement, les résultats de cette étude sont prometteurs.« .

Bien que d’autres études cliniques soient nécessaires pour confirmer le rôle pathologique de ces auto-anticorps dans la schizophrénie, leur identification »c’est important, car ils peuvent servir de biomarqueurs qui distinguent un sous-ensemble de patients atteints de schizophrénie – a noté l’équipe de recherche dans l’étude -. De plus, les interventions immunologiques telles que la plasmaphérèse et la thérapie par immunoglobuline, qui sont généralement utilisées pour traiter l’encéphalite à auto-anticorps, peuvent fonctionner chez ce sous-groupe de patients.« .