La Xbox arrive sur les téléviseurs Samsung. Jouez sans console !

Chez Microsoft, ils ont déjà déclaré que leur conférence serait uniquement axée sur les jeux. C’est pourquoi ils ont décidé d’annoncer aujourd’hui toutes les nouvelles qui arriveront bientôt sur Game Pass. Et oui, l’équipe de Phil Spencer a gardé beaucoup de nouvelles à ce sujet.

Xbox Cloud Gaming arrive sur les téléviseurs Samsung

Tout d’abord, il a été annoncé que les téléviseurs Samsung vendus en 2022 incluront l’application Xbox Game Pass pour accéder au Cloud Gaming. Cela nous permettra de jouer à des jeux Xbox Cloud Gaming sur notre téléviseur sans avoir besoin d’une console.

Cela permet à un grand nombre d’utilisateurs de téléviseurs Samsung d’essayer Game Pass et le cloud gaming. Cela ouvre des possibilités infinies pour que Xbox Cloud Gaming continue de croître, même si ce n’est que pour jouer à Fortnite. Mais ce n’est qu’une des possibilités que Xbox gérerait. La rumeur courait depuis longtemps que l’équipe Xbox travaillait sur une clé permettant de la connecter à n’importe quel téléviseur.

Xbox Cloud Gaming fonctionnera également avec nos jeux

Une autre nouveauté, annoncée depuis des années, est la possibilité de jouer à des jeux dans le cloud de notre propriété. Cela élimine la nécessité pour ces jeux d’être sur Xbox Cloud Gaming. Microsoft veut que nous puissions jouer à tous nos jeux n’importe où, un ajout qui montre que Game Pass peut encore être amélioré.

En ajoutant notre bibliothèque de jeux, nous sommes moins dépendants du Xbox Game Pass et de sa collection de jeux. Ainsi, nous pouvons toujours accéder à notre bibliothèque de jeux de n’importe où. Une frontière physique et numérique est brisée et nous avons accès gratuitement à nos jeux partout.

Project Moorcroft, Xbox Game Pass ramènera les démos

Également inclus dans Game Pass sera un programme actuellement connu sous le nom de Project Moorcroft, qui promet « offrir aux membres Xbox Game Pass le plaisir et la découverte de nouvelles démos de jeux à venir ». Le programme sera lancé cette année et visera à donner aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux au public Xbox, ainsi que de collecter des données sur les performances de leurs jeux pour les vrais joueurs.