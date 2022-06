Perte de poids record grâce à un médicament anti-diabète : éliminé jusqu’à 24 kg

Le médicament contre le diabète Tirzepatide a réduit le poids corporel des participants à une étude clinique jusqu’à 22,5 % (24 kilogrammes).

Fin avril, la société pharmaceutique américaine Eli Lilly a annoncé des résultats préliminaires prometteurs sur un médicament contre le diabète de type 2, utilisé « off the label » dans une étude expérimentale pour évaluer son efficacité anti-obésité. Les données ont montré que le médicament, appelé Tirzepatide et conçu pour abaisser la glycémie après avoir mangé, était capable de faire perdre aux participants jusqu’à 24 kilogrammes, soit plus de 20 % de leur poids corporel. Un excellent résultat pour un médicament développé dans un autre but. Maintenant, ces résultats ont été évalués par des pairs et publiés plus en détail dans une revue scientifique faisant autorité, confirmant l’efficacité remarquable de Tirzepatide contre les kilos superflus.

L’étude a été dirigée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de la section d’endocrinologie et de métabolisme de l’école de médecine de l’université de Yale, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Comprehensive Poids Control Center – Weill Cornell Medicine de New York, de l’université McMaster de Toronto (Canada), le Paulista De Investigação Clínica Center (Cepic) à Sao Paulo (Brésil), le Tokyo-Eki Center-Building Clinic (Japon) et la société pharmaceutique Eli Lilly and Company (Lilly). Les scientifiques, dirigés par les Drs Ania M. Jastreboff et Adam Stefanski du groupe de recherche SURMOUNT-1, ont déterminé l’efficacité du médicament en impliquant plus de 2 500 participants dans une étude de phase 3 en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo.

Tous les volontaires avaient un indice de masse corporelle d’au moins 27 (95 % avaient un IMC supérieur à 30). Le poids moyen était de 104,8 kilogrammes, aucun n’avait de diabète mais au moins une condition médicale était présente. Les participants ont été divisés en quatre groupes, trois recevant une dose croissante de Tirzepatide (5, 10 ou 15 milligrammes) et un recevant un placebo. Le médicament a été administré sous forme d’injections une fois par semaine pendant 72 semaines, soit un an et demi (18 mois). À la fin de la période de suivi, les chercheurs ont analysé la perte de poids des participants, notant une réduction moyenne de 15 % avec des doses de 5 milligrammes, de 19,5 % avec des doses de 10 milligrammes et de 20,9 % avec des doses de 10 milligrammes. 15 milligrammes. Chez les patients traités par placebo, la perte de poids n’était que de 3,1 %, soit environ quelques kilogrammes. La réduction la plus importante était de 24 kilogrammes (22,5 % du poids corporel), enregistrée chez les patients traités avec la dose la plus élevée. Le résultat est similaire à celui de la chirurgie bariatrique dans les 1 à 2 ans suivant la chirurgie.

Mais comment fonctionne Tirzepatide ? Le médicament est techniquement un polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (récepteur GIP) et un agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1). En pratique, il s’agit d’un mélange d’hormones synthétiques qui miment les véritables hormones (syncrétines) libérées après les repas ; est conçu pour décomposer la glycémie après avoir mangé et réguler les processus métaboliques déclenchés par la digestion. L’effet de perte de poids est significatif et est le premier médicament expérimental à offrir une perte de poids moyenne de plus de 20 % (doses de 15 mg). En ce qui concerne les effets indésirables, les plus fréquents étaient gastro-intestinaux et dans la plupart des cas, la gravité était légère à modérée. « Dans cette étude de 72 semaines sur des participants obèses, 5 mg, 10 mg ou 15 mg de tirzepatide une fois par semaine ont entraîné des réductions substantielles et durables du poids corporel », ont conclu les scientifiques. Les détails de la recherche « Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique The New England Journal of Medicine.