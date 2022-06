Elon Musk dit qu’il peut se retirer de l’accord Twitter "violation substantielle"

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’achat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars semble encore plus fragile après que la personne la plus riche du monde a menacé de résilier l’accord pour « violation substantielle » des obligations de l’entreprise en vertu de l’accord. Encore une fois, le problème concerne le fait que Twitter aurait refusé de prouver combien de bots et de faux comptes se trouvent sur la plateforme.

Les avocats de Musk ont ​​fait cette réclamation dans une lettre adressée au directeur juridique de Twitter, Vijaya Gadde, hier, alléguant que Twitter « résiste activement et contrecarre » ses droits à l’information en refusant de fournir des informations sur le nombre de faux comptes, de spam et de robots qui ont longtemps été un problème sur Twitter.

La lettre, publiée sur le site Web de la SEC, indique que Musk a fait la demande d’informations le 9 mai mais que la réponse formelle envoyée par Twitter le 1er juin était insuffisante. « La dernière offre de Twitter de simplement fournir des détails supplémentaires concernant les propres méthodologies de test de l’entreprise, que ce soit par le biais de documents écrits ou d’explications verbales, équivaut à refuser les demandes de données de M. Musk », a écrit le cabinet d’avocats Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Le 13 mai, Musk a déclaré que le rachat de Twitter était temporairement suspendu jusqu’à ce qu’il ait des preuves à l’appui d’une affirmation selon laquelle les faux comptes ou les spams représentaient moins de 5 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables de Twitter au premier trimestre. Le patron de Tesla a cependant ajouté qu’il restait attaché à l’acquisition, mais a déclaré plus tard que le chiffre réel pourrait être plus proche de 20 %.

Corriger – Elon Musk (@elonmusk) 6 juin 2022

Une violation substantielle permettrait à Musk d’abandonner sa tentative de prise de contrôle de Twitter sans payer les frais de résiliation de 1 milliard de dollars, bien que Twitter soutiendra sans aucun doute que le problème ne constitue pas une telle violation, et l’affaire se retrouverait probablement devant les tribunaux.

Dans ce qui pourrait représenter encore plus de problèmes pour Twitter, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré qu’il avait lancé une enquête sur l’entreprise pour « des rapports potentiellement faux sur ses faux comptes de robots ».