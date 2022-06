L’anticorps monoclonal élimine le cancer colorectal chez tous les patients traités, sans chirurgie

L’anticorps monoclonal Dostarlimab a éliminé le cancer colorectal chez tous les patients subissant une thérapie expérimentale. Percée possible.

Un anticorps monoclonal normalement utilisé pour traiter le cancer de l’endomètre a pu éliminer le cancer colorectal chez les 12 patients impliqués dans une petite étude expérimentale. En raison de la petite taille du projet de recherche, il est trop tôt pour crier à une thérapie miracle, mais les résultats sont si prometteurs que nous pourrions être confrontés à une véritable percée dans le traitement de l’un des principaux « grands tueurs » parmi les maladies oncologiques. Qu’il suffise de dire que, selon le rapport « Chiffres du cancer » en Italie, environ 50 000 nouveaux diagnostics de cancer colorectal sont posés chaque année et 20 000 personnes perdent la vie. C’est le deuxième cancer qui tue le plus dans notre pays, après le cancer du poumon qui emporte plus de 30 000 patients par an.

Il convient de garder à l’esprit que l’anticorps monoclonal utilisé dans l’étude, appelé Dostarlimab (nom commercial Jemperli), a été testé sur un sous-ensemble spécifique de patients atteints d’adénocarcinome colorectal, c’est-à-dire ceux présentant des mutations conduisant à un déficit de réparation des mésappariements (MMRd). Les personnes atteintes de cette forme de cancer répondent moins à la chimiothérapie et à la radiothérapie, nécessitant plus souvent une chirurgie invasive pour la résection. Cependant, ces mutations facilitent également l’action du système immunitaire, qui est poussé à attaquer les cellules malades ; grâce au soutien du médicament d’immunothérapie – conçu pour bloquer le récepteur de la mort programmée-1 (PD-1) – l’attaque des cellules immunitaires est renforcée et permet d’éliminer la masse tumorale, jusqu’à la rémission de la maladie.

À la tête de l’étude sur les 12 patients était une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la Division d’oncologie des tumeurs solides du Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, qui a collaboré étroitement avec des collègues des départements de chirurgie, radiologie oncologie, épidémiologie et biostatistique, Radiologie et École de médecine de l’Université de Yale. Les scientifiques, coordonnés par les docteurs Luis Diaz Jr. et Andrea Cercek, oncologues à l’institut américain, ont décidé de tester l’anticorps monoclonal Dostarlimab contre le cancer colorectal précisément pour son principe d’action (checkpoint block), déjà efficace contre le cancer de l’endomètre. L’expérimentation, comme indiqué, a été un réel succès.

Le dostarlimab a été administré à des patients atteints d’un adénocarcinome rectal (stade II ou III) présentant un déficit de réparation d’inadaptation toutes les trois semaines pendant un total de six mois. À la fin de la période de suivi de 6 mois, tous les patients avaient une réponse clinique complète, « sans signe de tumeur à l’IRM, à la tomographie par émission de positrons au F-fluorodésoxyglucose, à l’évaluation endoscopique, au toucher rectal ou à la biopsie », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. En d’autres termes, le cancer avait été éliminé et tous les patients étaient en rémission de la maladie. « Je pense que c’est la première fois que cela se produit dans l’histoire du cancer », a déclaré avec enthousiasme le professeur Diaz au New York Times.

« Le premier patient a eu une réponse complète au traitement et n’a eu besoin de rien d’autre. Ainsi, le deuxième patient n’a pas eu besoin de chirurgie ou de radiothérapie. Puis le troisième. Nous sommes bientôt arrivés au dixième patient qui a eu une réponse complète. C’est incroyable », a déclaré le professeur Diaz dans un communiqué de presse. L’enthousiasme était naturellement encore plus palpable chez les patients. « Un jeune homme et sa famille se sont assis dans un silence stupéfait lorsque je leur ai dit que son cancer était parti. Ensuite, ils nous ont remerciés encore et encore », a déclaré le Dr Andrea Cercek, premier auteur de l’étude. « Une jeune femme a regardé l’écran pendant un test et a demandé : ‘Où est la tumeur ?’ C’est parti, on lui a dit », a ajouté l’oncologue.

Après l’administration du médicament, les patients n’ont subi ni chimiothérapie ni chirurgie, ce qui a un impact significatif sur la qualité de vie. « Le traitement standard du cancer du rectum avec chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie peut être particulièrement difficile pour les personnes en raison de l’emplacement de la tumeur », a déclaré le Dr Cercek. « Ils peuvent souffrir de dysfonctionnements intestinaux et vésicaux, d’incontinence, d’infertilité, de dysfonctionnement sexuel et plus encore », a-t-elle ajouté. « La partie la plus excitante de tout cela est que chacun de nos patients a juste besoin d’une immunothérapie. Nous n’avons irradié personne et nous n’avons subi aucune intervention chirurgicale. Ils ont préservé la fonction intestinale normale, la fonction vésicale, la fonction sexuelle, la fertilité. Les femmes ont leur propre utérus et ovaires. C’est remarquable », a commenté le Dr Cercek.

Mais avant de crier au « miracle scientifique », il faut attendre un peu, car certains experts pensent que des cancers traités avec cette immunothérapie (et sans chirurgie) pourraient réapparaître chez certains patients. De plus, les résultats de l’étude sont encore préliminaires et ne concernent qu’une partie des 30 participants prévus pour l’essai clinique. Malgré la prudence requise, il s’agit tout de même d’un résultat extraordinaire qui pourrait représenter un tournant dans la lutte contre le cancer colorectal. Les détails de la recherche « PD-1 Blockade in Mismatch Repair – Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité The New England Journal of Medicine.