Apple apporte le multitâche de type ordinateur portable à l’iPad avec Stage Manager

Conclusion : Le mois dernier, un brevet d’accessoire Apple iPad a révélé les plans de Cupertino pour étendre la polyvalence de la tablette en l’adaptant à quelque chose de plus proche d’un 2-en-1, comme la gamme Surface de Microsoft. Apple a déjà des claviers qui répondent quelque peu à ce besoin, mais le système d’exploitation de l’iPad l’a retenu en raison de sa capacité multitâche limitée.

Lors de la WWDC 2022 lundi, Apple nous a donné un aperçu d’iPadOS 16, qui traite du multitâche de l’iPad – ou de son absence – avec une nouvelle fonctionnalité qu’il appelle Stage Manager. Désormais, les utilisateurs peuvent dire adieu au multitâche sur écran partagé avec seulement deux applications et bonjour à jusqu’à huit applications exécutées simultanément.

Cela commence par Stage Manager sur l’iPad lui-même. Les fenêtres plein écran peuvent désormais être facilement redimensionnées en faisant glisser le coin vers l’intérieur. Cela crée un bureau de type Mac. « Semblable à Mac » car vous ne pouvez pas placer de fichiers sur le bureau. Cependant, vous obtenez un dock similaire à macOS pour accéder à vos applications les plus utilisées.

De plus, jusqu’à quatre fenêtres peuvent être redimensionnées et utilisées ensemble. Stage Manager ajustera le placement des autres applications pour optimiser l’espace de travail lorsque les utilisateurs positionneront ou redimensionneront la fenêtre active. De plus, sur le côté gauche se trouvent quatre groupements. Chacun d’entre eux peut également avoir jusqu’à quatre applications, étendant essentiellement votre multitâche à 16 applications, bien que seulement quatre puissent fonctionner simultanément tandis que les autres sont en mode veille.

Le nouveau système d’exploitation iPad prend entièrement en charge l’affichage externe (jusqu’à 6K). La connexion à un moniteur supplémentaire permet à Stage Manager de gérer quatre autres applications pour un maximum de huit applications exécutées simultanément. Il existe également cinq groupes supplémentaires sur le moniteur externe organisés par récence. Les applications peuvent être glissées entre les écrans, tout comme une configuration traditionnelle à deux écrans. Les utilisateurs peuvent rapidement partager le contenu d’une application avec une autre application exécutée sur l’autre moniteur.

Malheureusement, Stage Manager n’est compatible qu’avec les iPad Pro et iPad Air équipés du SoC M1. Donc, pour le moment, seuls les nouveaux propriétaires d’iPad ont l’avantage. Cependant, il n’est pas toujours préférable d’être un adopteur précoce. Au fil du temps, les utilisateurs finiront par effectuer une mise à niveau et la fonctionnalité aura probablement été améliorée et peaufinée à ce moment-là.

Stage Manager arrive également sur macOS Ventura, mais sans la limitation du processeur – du moins Apple n’a pas mentionné une telle restriction dans son communiqué de presse. Cela fonctionne à peu près de la même manière, bien qu’il existe d’autres façons de gérer les fenêtres sur un Mac qui peuvent être plus favorables. Je préfère BetterSnapTool, mais je vais sans aucun doute essayer Stage Manager lors de sa sortie cet automne aux côtés d’iOS 16 et d’iPadOS 16.