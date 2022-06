À quoi ressemblaient les vrais vélociraptors et pourquoi ceux de Jurassic Park ont ​​ »tort »

Parmi les protagonistes de la saga Jurassic Park se trouvent les vélociraptors, mais selon la science ces dinosaures sont totalement déformés.

L’acteur Chris Pratt caresse Blu, le protagoniste « velociraptor » de la nouvelle trilogie

La saga cinématographique de Jurassic Park, basée sur le roman du même nom de feu Michael Crichton, est sans aucun doute parmi les meilleures œuvres consacrées aux dinosaures, mais elle n’est pas si précise d’un point de vue délicieusement paléontologique. L’une des espèces les plus maltraitées de toutes est probablement la plus emblématique de la série avec le tyrannosaure (Tyrannosaurus rex) : le vélociraptor. Dans les films et les livres, ces reptiles préhistoriques sont décrits comme des machines mortelles mortelles, dotées de caractéristiques sociales et intellectuelles comparables à celles des cétacés et des primates (nous aussi appartenons à ces derniers). Tous les fans des films se souviennent d’une phrase du professeur Alan Grant – joué par l’acteur néo-zélandais Sam Neill – dans laquelle il souligne que s’ils n’avaient pas disparu, probablement, il y aurait maintenant des rapaces pour dominer le monde et non l’être humain. . Hormis l’hyperbole, il y a plusieurs détails qui « démontent » ces cauchemars à deux pattes du Crétacé (et non du Jurassique).

Pour ceux qui ont vu les films, le look des vélociraptors est indéniable ; ils sont représentés comme des lézards bipèdes élancés et athlétiques, mesurant jusqu’à 3,5 mètres de long, quelques mètres de haut et pesant environ 80 kilogrammes. Le résultat est un prédateur implacable et très agile, qui ne laisse aucune issue à ses victimes. Dommage que ce que vous avez admiré ne soit pas du tout un vélociraptor, mais un autre dinosaure théropode, c’est-à-dire un Deinonychus (entre autres dans sa version « classique », dépourvue de plumes). Le vrai vélociraptor avait en fait plus ou moins la taille d’un gros oiseau terrestre comme une dinde : il mesurait quelques mètres de long, y compris la très longue queue, il mesurait environ 50 centimètres de haut (à la hanche) et avait un poids estimé à une quinzaine de kilogrammes. . Bref, ce n’était pas du tout cet animal effrayant (bien que fascinant) dont on a entendu parler au cinéma ou dans les livres.

La taille réelle d’un vélociraptor par rapport à un humain. Crédit : wikipédia

Si cela ne suffisait pas, l’étude « Feather Quill Knobs in the Dinosaur Velociraptor » publiée en 2007 dans la revue scientifique faisant autorité Science par des scientifiques de la Division de paléontologie de l’American Museum of Natural History (New York) a également montré que ces petits les dinosaures avaient le corps recouvert de plumes, en raison de la présence de nodules d’oie (protubérances osseuses associées à des plumes). Toujours pour le Deinonychus, les paléontologues supposent que le corps était recouvert de plumes, comme le montre l’illustration ci-dessous.

Un Deinonychus couvert de plumes. Crédit : wikipédia / Emily Willoughby

Hormis le plumage, dont la présence n’a été confirmée que de nombreuses années après la sortie des livres et des films, pourquoi Crichton et Spielberg ont-ils décidé de mettre des dinosaures totalement « faux » dans leurs œuvres ? La raison est simplement dans le nom. Lors de l’écriture du roman Jurassic Park l’écrivain a rencontré à plusieurs reprises le paléontologue John Ostrom, histoire de pouvoir représenter fidèlement les animaux préhistoriques dans son livre. Le savant a présenté le Deinonychus (nom signifiant « griffe terrible ») qu’il avait décrit dans ses articles, mais à la fin Crichton a décidé de l’appeler « Velociraptor » simplement parce que le nom était plus dramatique et captivant pour un tel prédateur, ainsi que plus compréhensible.. Les films ont suivi le même chemin.

Le petit squelette d’un vrai vélociraptor. Crédit : Andrea Centini

L’erreur sur l’apparition du vélociraptor, acceptée par le défunt paléontologue, n’est cependant pas la seule. Le comportement ne correspond d’ailleurs pas du tout à celui qui ressort des recherches récentes. Dans les films, les vélociraptors sont dépeints comme des animaux très sociaux et organisés qui chassent en meute, avec des tactiques quasi militaires. Mais une étude récente publiée dans Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie par des scientifiques de l’Université du Wisconsin à Oshkosh a montré qu’il s’agissait en réalité de prédateurs solitaires, avec tout ce qui les accompagne d’un point de vue évolutif. « Les dinosaures rapaces sont souvent montrés en train de chasser dans des meutes ressemblant à des loups », a déclaré le professeur Joseph Frederickson, paléontologue des vertébrés et auteur de l’étude. « Le problème avec cette idée est que les dinosaures vivants (oiseaux) et leurs proches (crocodiles) ne chassent généralement pas en groupe et chassent rarement des proies plus grosses qu’eux », a-t-il ajouté, précisant que dans les archives fossiles il n’y a aucune trace d’activité sociale. comportement de chasse.

Une autre représentation du Deinonychus. Crédit : UWO

À partir de l’analyse chimique des dents de Deinonychus de différents âges, les scientifiques ont découvert une différence de régime alimentaire entre les petites et les grandes dents, un détail qui suggère des changements alimentaires au cours du vieillissement. « C’est ce que nous attendons d’un animal dont les parents ne fournissent pas de nourriture à leurs petits », a déclaré Frederickson. « Cela signifie que les jeunes n’étaient pas nourris par les adultes, c’est pourquoi nous pensons que Jurassic Park s’est trompé sur le comportement des rapaces. » Puisque les « rapaces » étaient des chasseurs solitaires, toutes les théories sur le comportement social et l’intelligence avancée doivent inévitablement être démystifiées.