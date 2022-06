Carte graphique Intel Arc repérée lors d’un tournoi de jeu au Texas

Très attendu : cela fait près d’un an qu’Intel a révélé Arc comme marque officielle de sa prochaine gamme de cartes graphiques. Depuis lors, les joueurs et les passionnés de matériel attendent avec impatience un aperçu d’un échantillon réel de la solution graphique d’Intel. Intel a récompensé les participants du tournoi de jeu Intel Extreme Master (IEM) Pro de ce week-end pour leur patience avec une vue rapprochée et personnelle du GPU Arc Alchemist en action.

Le GPU Arc « Special Edition » exposé à l’IEM a donné aux participants un aperçu de la prochaine gamme de la série Alchemist 700. Il n’a pas précisé si la carte était basée sur leur modèle phare A770 ou A780 destiné à concurrencer directement les gammes 3070 et 3080 de Nvidia.

La annonce a été réalisé via Twitter par Bryce_GfxDriverGuru, l’un des défenseurs officiels de la communauté Arc d’Intel. La carte est censée comporter 32 cœurs Intel Xe, 16 Go de RAM DDR6 et cinq sorties (quatre DisplayPort et une HDMI). Cependant, les informations sur les prix potentiels et la disponibilité étaient encore introuvables.

Intel @ @IEM

Regardez ce qui a fait une apparition ! ‘

Venez au stand ARC et découvrez-le en action pic.twitter.com/vrscP08rHG — Bryce_GfxDriverGuru (@theBryceIsRt) 3 juin 2022

La route vers ce point dans le parcours du GPU de bureau d’Intel a été tout sauf fluide. En 2021, la société a annoncé qu’elle reporterait les graphiques de bureau jusqu’en 2022. Le mois dernier, elle a encore été retardée, la société citant le verrouillage de l’usine et les problèmes logiciels comme principales causes. Les retards continuent de voler le tonnerre d’Intel dans sa capacité à perturber le système bipartite actuel du marché des GPU.

Les prix et la disponibilité des cartes graphiques se sont améliorés au cours des dernières semaines. Outre l’amélioration des conditions du marché, les deux sociétés ont déjà commencé à créer une dynamique autour de leurs solutions graphiques de nouvelle génération. Avec ses GPU Arc ciblant les générations actuelles de matériel rouge et vert, Intel devra sans aucun doute faire face à une bataille difficile pour revendiquer une place à la table des GPU de bureau.