Les processeurs de bureau Intel Core de 14e génération nécessiteront probablement un nouveau socket LGA 2551

La vue d’ensemble: les processeurs Intel Meteor Lake passeraient apparemment à un nouveau socket, obligeant les propriétaires d’Alder Lake à acheter également une nouvelle carte mère s’ils souhaitent effectuer une mise à niveau. Cela contraste fortement avec la plate-forme AM4 d’AMD, où les processeurs lancés cette année fonctionnent remarquablement bien, même sur des cartes vieilles de cinq ans.

Selon de nouvelles rumeurs, les processeurs de bureau Intel de 14e génération, nommés Meteor Lake, nécessiteront un nouveau socket LGA 2551, ce qui signifie que les cartes mères LGA 1700 actuelles ne prendraient en charge que deux générations de processeurs – comme c’est le cas depuis un certain temps – le les processeurs Alder Lake actuels seront suivis par Raptor Lake fin 2022.

Le LGA 2551 mesurerait 38 x 46 mm, ce qui le rend 0,5 mm plus large et 1 mm plus long que le LGA 1700. L’installation de plus de 50 % de broches en plus dans un encombrement similaire signifie que la densité des broches sera beaucoup plus élevée. Ce sera également probablement la première plate-forme uniquement DDR5 de la société.

Meteor Lake devrait arriver au quatrième trimestre 2023 et comportera plusieurs nouvelles technologies développées par Intel. Il introduira une nouvelle architecture en mosaïque, avec des TDP allant de 5W à 125W.

Nous avons officiellement mis en marche notre premier produit désagrégé : Meteor Lake. Une étape incroyable résultant des efforts de tant de personnes à travers @intel. Félicitations, équipe! pic.twitter.com/eKvHzDqSiu – Michelle Johnston Holthaus (@MJHolthaus) 29 avril 2022

La tuile de calcul utiliserait le nœud de processus Intel 4 et lancerait de nouvelles architectures pour les cœurs P et les cœurs E. Pendant ce temps, la tuile graphique sera construite sur le nœud N3 de TSMC et comportera jusqu’à deux fois plus d’EU qu’Alder Lake. Tout sera fusionné à l’aide de la technologie de packaging Foveros 3D d’Intel, qui permet au fabricant de puces d’empiler les tuiles les unes sur les autres.

Il est regrettable qu’Intel envisage de changer de socket après seulement deux générations de processeurs, tout comme il l’a fait avec le LGA 1200. En revanche, AMD a utilisé le socket AM4 sur quatre générations de processeurs Zen (et certains processeurs et APU basés sur la microarchitecture Excavator). Nous avons récemment testé le Ryzen 7 5800X3D de la société sur des cartes mères B350 économiques lancées en 2017 et avons constaté que la combinaison fonctionnait parfaitement.