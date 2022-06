Un tribunal américain reconnaît les bourdons comme des poissons : ce que cela signifie et pourquoi c’est une décision qui les protégera

Un tribunal californien a reconnu quatre espèces de bourdons en voie de disparition comme étant des poissons. C’est pourquoi c’est une décision importante.

Le 31 mai, la Cour d’appel du troisième district de Californie a statué que quatre espèces de bourdons en danger critique d’extinction pourraient relever de la California Endangered Species Act (CESA), une décision révolutionnaire reconnaissant ces précieux pollinisateurs comme des poissons. Toute personne ayant un minimum de connaissances zoologiques sait parfaitement que les bourdons sont des insectes (invertébrés) et que les poissons sont essentiellement des vertébrés aquatiques, à des années-lumière d’un point de vue taxonomie/phylogénétique. Pourtant, d’un point de vue législatif, le terme « poisson » aux États-Unis comprend également des animaux qui n’en sont techniquement pas, comme diverses espèces de crustacés et de mollusques marins, mais aussi le Monadenia setosa, un escargot terrestre. La raison est simple; en insérant ces espèces dans la liste générique des « poissons », il est possible de les protéger – et de protéger leur habitat – avec des lois ad hoc plus rigoureuses, qui ne sont normalement envisagées que pour les vertébrés. En termes simples, le tribunal californien a jugé approprié de définir les bourdons comme des poissons précisément pour les protéger.

Selon la California Endangered Species Act ou CESA, seuls ceux appartenant à des animaux vertébrés tels que les amphibiens, les mammifères, les reptiles, les poissons et les oiseaux peuvent être classés comme espèces en voie de disparition. Les invertébrés tels que les mollusques, les crustacés et les insectes ne sont pas couverts et restent donc en dehors des mesures de protection particulières qui peuvent être adoptées. Les juges ont cependant déjà contourné cette contrainte législative par le passé en incluant des espèces d’invertébrés dans la liste des poissons. Maintenant, ils ont décidé d’inclure quatre espèces de bourdons originaires de Californie en danger d’extinction, grâce à l’initiative de la Xerces Society for Invertebrate Conservation (Xerces), du Center for Food Safety (CFS) et des Defenders of Wildlife (Defenders) qui pris leur défense il y a quatre ans.

Les bourdons ainsi que les abeilles jouent un rôle très précieux dans la pollinisation, en prenant soin des plantes que les « cousins » plus légers sont incapables de polliniser. Ces insectes et bien d’autres sont fortement menacés par le changement climatique, la destruction de leur habitat, les pesticides et de nombreuses autres activités anthropiques ; les populations se sont effondrées en quelques décennies et les risques pour la biodiversité sont énormes, mais les cultures d’intérêt commercial pour l’homme sont également menacées. Selon les données de Xerces, près de 30 % des bourdons nord-américains sont menacés d’extinction. Protéger ces petits insectes laborieux est donc essentiel pour l’environnement mais aussi pour nous. Pour cette raison, même si d’un point de vue taxonomique un bourdon n’a rien à partager comme un poisson, le reconnaître comme tel d’un point de vue législatif est un acte d’une grande importance.

« Un poisson, au sens courant du terme dans le langage courant, vit évidemment dans des milieux aquatiques. Cependant, comme le notent le Département et la Commission, la définition technique de l’article 45 inclut les mollusques, les invertébrés, les amphibiens et les crustacés, qui incluent tous les espèces terrestres et aquatiques », ont expliqué les juges dans les motifs de la décision. Ils comprennent également l’escargot terrestre susmentionné, qui ne pourrait pas être protégé s’il ne relevait pas de la définition de poisson de l’article 45 du California Fisheries and Game Code. Cet expédient a permis à l’autorité de placer les quatre espèces de bourdons parmi les poissons et de les protéger.

« Avec une bouchée sur trois de nourriture que nous mangeons provenant d’une culture pollinisée par les abeilles, cette décision de justice est essentielle pour protéger notre approvisionnement alimentaire », a déclaré le Dr Rebecca Spector, directrice de la côte ouest au Center for Food Safety. « La décision précise que les insectes tels que les abeilles peuvent être protégés en vertu de la CESA, ce qui est nécessaire pour garantir que les populations d’espèces menacées puissent survivre et prospérer », a-t-elle ajouté. « C’est un grand jour pour les bourdons de Californie. La décision d’aujourd’hui confirme que les protections de la California Endangered Species Act s’appliquent à toutes les espèces indigènes en voie de disparition dans notre État et sont essentielles à la protection de sa biodiversité renommée », a fait écho Pamela Flick, directrice du programme Defenders of Wildlife. Bref, il est bienvenu que les bourdons et autres insectes soient considérés par les juges comme des poissons, si cela sert à appliquer des lois plus strictes pour les protéger.