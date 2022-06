Les meilleurs moniteurs de jeu – Mise à jour mi-2022

L’Alienware AW3423DW est clairement le meilleur ultra large que vous puissiez obtenir en ce moment, son prix est bon pour les fonctionnalités qu’il offre, et c’est globalement l’un des meilleurs moniteurs que vous pouvez obtenir sur le marché en ce moment.

Le principal argument de vente de cet écran Alienware est son utilisation de la technologie QD-OLED. Cela signifie que nous obtenons de véritables performances HDR appropriées grâce à la structure de pixels auto-éclairés d’OLED et aux noirs profonds de niveau zéro qui en résultent. Ce panneau QD-OLED peut atteindre jusqu’à 1000 nits de luminosité pour les petits éléments et a fière allure en affichant du contenu HDR. Combiné avec ses temps de réponse extrêmement rapides (grâce à la nature inhérente de la technologie OLED) et son taux de rafraîchissement rapide de 175 Hz, il n’y a pas de meilleur moniteur sur l’ensemble du marché pour les jeux HDR en ce moment.

C’est également un moniteur de jeu SDR très performant, et malgré la présence d’OLED, il ne présente pas certains des inconvénients que nous avons vus sur d’autres écrans OLED. En particulier, la luminosité plein écran de 240 nits est utilisable dans la plupart des pièces (mais pas étonnante), et il n’y a pas de fonctionnalités gênantes comme les limiteurs de luminosité automatiques activés lors de l’utilisation du mode SDR. Dell atténue également l’anxiété suscitée par la tendance d’OLED à brûler avec une garantie de 3 ans.

Certains inconvénients limitent les capacités de l’AW3423DW à la consommation de contenu. La structure de pixels triangle-RVB n’est pas idéale pour la clarté du texte et peut provoquer des franges sur certains contenus, ce qui peut être perceptible en fonction de votre sensibilité, je peux le remarquer personnellement et j’ai entendu des résultats mitigés de la part des autres. Et malgré la garantie de rodage, il existe toujours un risque de rodage, qui est exacerbé lors de l’utilisation de l’écran pour des images statiques, comme des feuilles de calcul ou d’autres applications de productivité. Nous ne recommandons ce moniteur que si vous comptez l’utiliser principalement pour les jeux ou pour d’autres contenus comme regarder des films.

D’autres problèmes incluent le revêtement de l’écran et la composition des couches, qui peuvent refléter beaucoup de lumière ambiante. Pour profiter pleinement de cet écran, je vous recommande de l’utiliser dans une pièce sombre. Il est également activement refroidi et le ventilateur peut être entendu pendant qu’il fonctionne. Malgré ces inconvénients, vous ne trouverez pas de meilleur moniteur ultra-large, ni de meilleur moniteur de jeu HDR, pour 1300 $.

Quoi d’autre est là-bas?

L’alternative principale à l’Alienware est quelque chose comme le LG 34GN850, si vous voulez un ultra large bien adapté à la productivité en plus des jeux, mais 900 $, cela ne semble pas en valoir la peine par rapport à l’Alienware de loin supérieur. Dans ce type de gamme de prix, nous voudrions certainement dépenser les 400 $ supplémentaires pour obtenir un support HDR approprié, même si cela signifiait sacrifier une certaine convivialité, bien que cela dépende de la quantité de jeu par rapport à la productivité que vous faites.

Une autre option qui mérite d’être mentionnée est le Samsung Odyssey Neo G9, un écran super ultra-large de 49 pouces 5120 x 1440 240 Hz avec rétroéclairage mini-LED à 2000 zones, ce qui lui confère une véritable fonctionnalité HDR. Bien qu’il s’agisse parfois d’un bon produit, plusieurs problèmes de contrôle de la qualité restent non résolus (tels que les lignes de balayage) et il est assez cher à 1 800 $.

Budget ultra-large : Gigabyte M34WQ

Tout le monde n’a pas 1 300 $ à dépenser pour un moniteur, donc si le HDR n’est pas votre truc et que vous voulez juste un ultra large standard abordable, nous vous recommandons le Gigabyte M34WQ. C’est un peu inhabituel d’être un écran IPS plat de 34 pouces 3440 x 1440 144Hz, mais ce qu’il offre à seulement 500 $ est un excellent équilibre de performances dans les différents domaines que nous testons et recherchons. Les temps de réponse sont bons, les performances des couleurs sont bonnes et il n’y a pas d’énormes inconvénients tels que le maculage du niveau d’obscurité que vous obtenez avec la plupart des ultra-larges VA à petit budget.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’inconvénients : le rapport de contraste est très faible par rapport à ses concurrents VA, et les temps de réponse ne sont pas aussi rapides que les ultra-larges de jeu IPS premium. Mais la polyvalence de sa dalle IPS et l’équilibre général des performances sont ce qui me fait basculer vers ce produit par rapport aux autres sur le marché.