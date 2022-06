L’approbation des brevets ouvre la voie à la caméra Apple Watch

En bref : Apple a obtenu un brevet qui pourrait ouvrir la voie à Cupertino pour ajouter un appareil photo aux futures versions de son Apple Watch. Le brevet décrit quelques implémentations intéressantes, dont une avec un objectif de caméra monté sur le côté de la couronne numérique rotative. Dans cette configuration, le porteur pointerait simplement sa main vers la scène qu’il souhaite photographier.

Les utilisateurs peuvent également retirer le boîtier de la montre du bracelet pour une flexibilité accrue lors de la prise de vue.

Une autre illustration montre comment une caméra montée à l’arrière pourrait fonctionner. Dans cet agencement, un mécanisme de déverrouillage séparerait le boîtier de la montre du bracelet et permettrait à l’utilisateur de prendre des photos avec un appareil photo monté au dos de la montre. Une LED pourrait servir de flash pour éclairer les scènes sombres, note le brevet.

Dans les deux configurations, l’écran avant de l’Apple Watch agirait comme un viseur numérique et un écran pour revoir les images capturées.

Les montres intelligentes avec caméras intégrées ne sont pas une idée nouvelle, mais les offres existantes n’ont pas beaucoup gagné en popularité. La confidentialité est toujours une préoccupation réelle, et les problèmes de qualité et la redondance ont également été des obstacles. Apple est le leader du marché dans la catégorie smartwatch et s’ils peuvent réussir la mise en œuvre sans que cela ne semble trop fantaisiste, les futures montres Apple pourraient être encore plus souhaitables. Si rien d’autre, c’est mieux que l’encombrant bracelet Wristcam.

Le brevet n’a été accordé que cette semaine, il est donc peu probable que l’une de ces nouvelles fonctionnalités fasse partie de la prochaine série 8 attendue cet automne.

Crédit image : Pixabay