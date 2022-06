Greffe d’oreille imprimée en 3D avec des cellules humaines : l’intervention révolutionnaire

Aux États-Unis, une fille atteinte de microtie a reçu une greffe d’oreille imprimée en 3D et créée avec ses propres cellules.

Une Américaine de 20 ans a reçu une greffe d’oreille imprimée en 3D, conçue en laboratoire à partir de ses propres cellules. L’implant auriculaire révolutionnaire, appelé « AuriNovo ™ », a été développé par des scientifiques du spécialiste de la médecine régénérative 3DBio Therapeutics (3DBio), qui ont travaillé en étroite collaboration avec des experts du Microtia-Congenital Ear Deformity Institute. La jeune femme, en effet, est atteinte de microtie ou microzia, une anomalie congénitale de l’oreille externe dans laquelle un ou les deux pavillons (généralement unilatéraux) sont malformés ou absents ; aux États-Unis, la maladie génétique, qui cause des difficultés auditives, affecte 1 500 enfants chaque année. Le portail Orphanet rapporte une incidence de 1 à 5 cas pour 10 000 naissances, les hommes étant plus touchés que les femmes. La malformation va du grade I au IV, où la première consiste en une oreille plus petite que la normale et la dernière en son absence totale (en plus de celle du conduit auditif). AuriNovo ™ est conçu pour le traitement de la microtie de grade II à IV.

La chirurgie de la jeune fille a été réalisée par l’équipe médicale dirigée par le Dr Arturo Bonilla, un chirurgien de renommée internationale spécialisé dans la microtie et la reconstruction de l’oreille pédiatrique. Il est également directeur du Microtia-Congenital Ear Deformity Institute à San Antonio, Texas. L’opération a été réalisée en mars et a parfaitement réussi, à tel point que la patiente, comme le rapporte le New York Times, a hâte de pouvoir dénouer ses cheveux et faire une tresse. L’opération a été réalisée au cœur du premier essai clinique du genre (en Occident) et concerne actuellement 11 patients âgés de 6 à 25 ans. Après l’implant auriculaire, ils seront tous suivis pendant 5 ans, afin d’évaluer à la fois la sécurité à long terme et les effets esthétiques. Avant la révolution introduite par l’impression 3D, la microtie était traitée avec des oreilles reconstruites à partir de cartilage costal ou de matériaux synthétiques, mais les résultats étaient approximatifs. Grâce à la nouvelle technologie, il est cependant possible de faire croître les cellules des patients dans un moule de l’oreille saine ; le résultat est non seulement beaucoup plus naturel, mais le risque de rejet est également réduit.

« En tant que médecin ayant traité des milliers d’enfants atteints de microtie à travers le pays et dans le monde, je suis inspiré par ce que cette technologie peut signifier pour les patients atteints de microtie et leurs familles », a déclaré le Dr Bonilla dans un communiqué de presse. « Cette étude nous permettra d’étudier la sécurité et les propriétés esthétiques de cette nouvelle procédure de reconstruction de l’oreille utilisant les cellules cartilagineuses du patient. Mon espoir est qu’AuriNovo ™ devienne un jour la norme de soins remplaçant les méthodes chirurgicales actuelles de reconstruction de l’oreille, qui nécessitent l’ablation du cartilage costal ou l’utilisation d’implants en polyéthylène poreux (EPI) », a-t-il ajouté. l’expert, soulignant que le procédure est également moins invasive. L’oreille créée avec l’impression 3D est également plus flexible et capable d’améliorer l’apparence, la confiance et l’estime de soi des patients. Les détails de la croissance et de l’implantation des cellules n’ont pas été divulgués pour protéger les brevets derrière la technologie, mais les résultats seront publiés dans une revue scientifique à la fin des essais cliniques.

Bien que beaucoup aient signalé qu’il s’agissait de la première intervention chirurgicale de ce type au monde, des scientifiques chinois de l’Université Jiao Tong (Shanghai) et du Laboratoire clé de recherche en génie tissulaire ont implanté des oreilles imprimées en 3D à base de cellules dès 2018. humain chez plusieurs enfants entre 6 et 9 ans, tous atteints de microtie. A l’époque, la scientifique américaine Tessa Hadlock du Massachusetts Eye and Ear (Boston) avait déclaré dans une interview à CNN qu’il s’agissait d’une « intervention à risque », puisqu’elle était basée sur des cellules obtenues à partir d’une oreille malformée et donc aux conséquences imprévisibles sur la santé. . Le même problème devrait également être présent dans l’intervention américaine, bien que, comme indiqué, aucun détail n’ait été publié pour le moment sur la technologie utilisée. L’espoir est qu’aucun problème n’émergera dans la période de suivi et que la solution sera valable et définitive pour tous les patients atteints de microtie.