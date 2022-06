Parce que sur TikTok tout le monde commente avec « Oui ok mais donne moi un rythme »

Une vidéo a suffi à bouleverser TikTok Italia. Si dans ces heures vous ouvrez les commentaires de n’importe quelle vidéo publiée sur la plateforme, vous trouverez tout de même des centaines de messages : « Oui ok mais donne moi un battement ». Une phrase qui peut sembler absurde pour la plupart et qui n’a en fait pas de sens particulièrement profond. Simplement, une vidéo devenue virale sur la plateforme a fait exploser cette tendance où il faut commenter avec cette phrase chaque vidéo que l’on croise sur la plateforme. Bref, un exemple classique de cette viralité parfois bizarre et ingénieuse qui naît souvent sur TikTok.

Tout part d’une vidéo de l’utilisateur @xCarme, qui dans l’après-midi du 1er juin a publié le tiktok qui a déclenché la tendance virale. Bref, le garçon dit qu’un ami producteur à lui (@manabitz) avait commenté la vidéo de deux chanteurs occupés à harmoniser un morceau de Blanco, commentaire sous lequel l’auteur de la tendance a répondu par « Oui ok mais donne-moi un rythme « . À ce moment-là, d’autres utilisateurs ont commencé à écrire la même phrase en réponse au producteur, incitant xCarme à publier une nouvelle vidéo dans laquelle il plaisantait sur cette chaîne.

« Mon commentaire n’avait pas de sens, le fait est que tout le monde s’est mis à écrire ‘oui ok mais donnez-moi un rythme’ sous ce commentaire » explique-t-il dans la vidéo. « Alors je veux créer une chose : à chaque tiktok que tu vois, sans me taguer, tu commentes avec ‘oui ok mais donne moi un rythme’, sans raison logique. Il faut en arriver au point où j’ouvre une vidéo et là est un commentaire avec 600 comme un ‘oui ok mais donne moi un battement’, un non-sens ». Aussitôt dit, aussitôt fait, TikTok Italia a été littéralement submergé par ces commentaires et désormais rares sont les vidéos qui ne comportent pas de commentaire de ce type. La vidéo de XCarme compte actuellement 1,3 million de vues.