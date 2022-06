Galaxy S22 Ultra contre iPhone 13 Pro : quelles applications se lancent plus rapidement ?

Lorsque j’ai testé le Samsung Galaxy S22 Ultra, il semblait lent dans certaines zones. Plus lent au moins que l’iPhone 12 Pro Max que j’avais auparavant. Mais un sentiment n’est pas une preuve et un vieux smartphone n’est pas une comparaison avec un nouveau. J’ai donc demandé à mon collègue Frank Müller d’ouvrir quelques applications précédemment fermées sur son iPhone 13 Pro et d’en prendre une vidéo à l’écran. J’ai fait la même chose sur le S22 Ultra, puis nous avons comparé les deux produits phares. Où les applications populaires se lancent-elles plus rapidement ?

S22 Ultra vs iPhone 13 Pro : La comparaison des applications

Vous pouvez déjà voir les différences dans notre vidéo comparant le Galaxy S22 Ultra à l’iPhone 13 Pro Max. S’il vous plaît, ne nous clouez pas aux dixièmes de seconde exacts. Il y a parfois de brefs instants qui séparent les deux représentants des meilleurs smartphones en 2022. Dans certains cas, cependant, il faut quelques secondes de plus pour un smartphone que pour un autre jusqu’à ce qu’une application soit prête :

Dans notre tableau, vous trouverez les résultats de notre test de lancement d’application entre le Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 13 Pro en détail. Vous pouvez voir où il y a des différences claires et où les deux téléphones démarrent les applications à peu près à la même vitesse :

S22 Ultra iPhone 13 Pro Netflix 02:00 s 03:75s Google Maps 02:00 s 01:20s Google Chrome 04:00s 01:40s Spotify 06h00 02:00 s Instagram 01:60s 01:60s Galerie de photos 01:20s 01:20s Combien de temps faut-il pour que chaque application démarre et soit prête

Dans la vidéo et dans le tableau, vous pouvez voir que certaines applications démarrent à peu près à la même vitesse sur les deux appareils. Dans un cas (Netflix) le S22 Ultra gagne, dans trois cas l’iPhone gagne clairement. La différence est particulièrement frappante sur Spotify, où il faut environ 2 secondes pour se lancer sur l’iPhone et environ 6 secondes sur le S22 Ultra. Ici, nous soupçonnons le problème – également selon les dernières critiques sur Google Play – mais plus du côté de Spotify. Spotify semble avoir quelques problèmes au moment de nos tests (fin mai 2022).

S22 Ultra vs iPhone 13 Pro : Voici comment nous l’avons testé

Nous avons initialement fermé les mêmes applications sur les deux smartphones – car elles s’ouvriraient bien sûr plus rapidement à partir du cache. Cependant, nous voulions savoir combien de temps cela prend si une application doit être redémarrée à partir de zéro. Nous avons ensuite enregistré cela dans nos enregistrements d’écran, qui ne pouvaient être enregistrés qu’au format portrait sur l’iPhone. C’est pourquoi nous avons tourné la vidéo entièrement en format portrait.

Apple iPhone 13 Pro

Oh, et pourquoi avons-nous « uniquement » testé les lancements d’applications sur le plus petit iPhone 13 Pro au lieu de l’iPhone 13 Pro Max ? Parce qu’il nous en restait juste un. 🙂 Les deux appareils utilisent le même processeur et le même chipset et sont presque aussi rapides. Dans les benchmarks AnTuTu v9 et Geekbench 5.1, il n’y a que quelques points entre les deux appareils ; l’iPhone 13 Pro est un peu plus lent que l’iPhone 13 Pro Max.

AnTuTu v9 Geek Bench 5.1 Galaxy S22 Ultra (Exynos) 914 476 3657* Galaxy S22 Ultra (Muflier) 942 849 3657* iPhone 13 Pro 830 865 4 661 iPhone 13 Pro Max 839 981 4 674 Résultats de référence. *Geekbench a exclu Samsung du classement comparatif après les premiers tests.

Incidemment, le Galaxy S22 Ultra avec l’Exynos 2200 l’emporte de loin sur l’iPhone 13 Pro dans AnTuTu v9, tandis que l’iPhone est en avance sur Geekbench 5.1. Cependant, Geekbench a exclu Samsung de la comparaison après les premiers tests. Les opérateurs de la plateforme de test ont constaté que Samsung augmentait artificiellement les performances afin d’être meilleur dans le classement. Malheureusement, cette méthode est également populaire auprès d’autres fabricants pour les benchmarks – ou les tests de vitesse pour l’Internet haut débit. Les repères ne sont donc qu’un côté de la médaille. C’est une des raisons pour lesquelles un test en direct comme celui que nous avons réalisé est toujours nécessaire à la fin.

Grand écran, S-Pen de première classe : le Galaxy S22 Ultra est un smartphone haut de gamme.

Samsung a également été critiqué pour avoir ralenti les applications lorsque le mode jeu est activé dans les Galaxy actuels. Entre-temps, cependant, Samsung a introduit une solution de limitation des applications qui vous permet de réactiver le turbo. Bien sûr, nous en avons tenu compte dans notre test.

Conclusion : iPhone rapide, Galaxy lent ?

Spotify a fait la différence dans ce comparatif. Parce que l’application démarre lentement sur le Galaxy S22 Ultra. Ici on voit plus la question de la culpabilité avec Spotify qu’avec Samsung.

Mais dans l’ensemble, les applications démarrent en fait un peu plus lentement sur le Galaxy que sur l’iPhone. C’est toujours à égalité avec les autres smartphones haut de gamme, et en aucun cas si lent qu’il soit inconfortable ou que l’appareil soit même inutilisable. Et Samsung, qui est connu pour son excellente politique de mise à jour, améliore souvent les performances via des mises à jour.

Mais Samsung devra peut-être admettre que les processeurs Exynos actuels utilisés dans la série Galaxy S22 sont actuellement un peu plus lents que les puces A15 Bionic d’Apple.