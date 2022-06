Comment fonctionne le système de fusée mortelle HIMARS que les États-Unis livreront à l’Ukraine

Parmi la nouvelle aide militaire que les États-Unis fourniront à l’Ukraine figurent également les systèmes d’armes HIMARS, des lance-roquettes précis et meurtriers. Voici comment ils fonctionnent.

Ces derniers jours, le président des États-Unis Joe Biden a annoncé le onzième paquet d’aide militaire à l’Ukraine pour se défendre de l’agression de la Russie, une nouvelle et importante contribution qui comprend également le M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). C’est un lance-roquettes multiple sur roues, léger avec une grande mobilité et précision. Ce n’est pas un hasard si certains analystes militaires estiment que l’envoi de ces armes létales pourrait marquer un changement de rythme dans le conflit, garantissant à Kiev de meilleures opportunités de défense (et de contre-attaque), mais sans attaques sur le territoire russe. L’administration ukrainienne a en effet assuré aux États-Unis qu’elle n’utiliserait pas ces systèmes pour frapper des bases et des villes de la Fédération de Russie ; leur utilisation dans ce sens pourrait d’ailleurs sérieusement déclencher un élargissement catastrophique du conflit, comme l’a souligné à plusieurs reprises le Kremlin. Pour éviter ce risque, la Maison Blanche a décidé d’envoyer des missiles pour le système HIMARS qui ne dépassent pas 80 kilomètres de portée, bien qu’il puisse être équipé de munitions à longue portée capables d’atteindre 300/500 kilomètres. Voici ce qu’est cette arme et comment elle fonctionne.

Qu’est-ce que le système de lance-roquettes HIMARS

Le terme HIMARS est l’acronyme de High Mobility Artillery Rocket System. Il est fabriqué par la division Missiles and Fire Control (MFC) de Lockheed Martin, l’une des plus grandes entreprises au monde spécialisée dans les technologies de la défense, de l’aérospatiale et des armes. L’arme a été conçue dans les années 1990 pour améliorer l’efficacité, la mobilité et l’adaptabilité des systèmes MLRS M270 A1, plusieurs lance-roquettes similaires à HIMARS mais basés sur des véhicules à chenilles. Le nouveau système, entré en service en 2010 et utilisé dans la guerre en Afghanistan (2001 – 2021), en Syrie et en Irak, est plutôt installé sur un camion de 5 tonnes M1140, appartenant à la famille des véhicules tactiques moyens (FMTV) de l’armée. Sur le site officiel de l’entreprise, HIMARS est défini comme « la solution d’artillerie la plus techniquement avancée, économique et durable » actuellement disponible.

« Le futur champ de bataille est imprévisible, ce qui rend l’adaptabilité de plus en plus importante. Parfois, cela nécessitera de mener le combat dans des endroits jusque-là réputés inaccessibles », précise Lockheed Martin, soulignant la polyvalence du système. Le véhicule, qui peut également être transporté sur des avions C-130 et plus gros, peut atteindre 94 kilomètres par heure de vitesse maximale et a une autonomie d’un peu moins de 500 kilomètres. Une fois déployé sur le terrain, il est prêt à lancer ses munitions de précision mortelles – interchangeables avec celles du MLRS M270 A1 – dans une portée comprise entre 15 et 500 kilomètres.

Comment fonctionne le système HIMARS

Les systèmes HIMARS peuvent être armés de différents types de munitions : 6 roquettes guidées M30/M31 pour le Multiple Launch Rocket System (MLRS) avec une portée maximale de 80 kilomètres ; 6 fusées MLRS guidées à portée étendue (ER GMLRS) de 150 kilomètres ; 1 missile ATACMS (Army Tactical Missile System) de 300 kilomètres ; o 1 missile de frappe de précision (PrSM) de 500 kilomètres. L’Ukraine, comme spécifié, ne recevra des munitions des États-Unis que dans un rayon de 80 kilomètres. Cependant, le système a une portée nettement supérieure à celle des obusiers M177 de 155 mm, l’arme la plus puissante livrée à ce jour par les États-Unis et le Canada, qui s’arrête à environ 25 kilomètres de portée. Le système de visée, avec guidage par satellite GPS, vous permet également d’atteindre des cibles rapidement et avec une extrême précision (également amélioré par les ailerons en canard sur les fusées).

Pour toutes ces raisons, HIMARS représente une menace très sérieuse pour les batteries d’artillerie russes. De plus, comme le rapporte le Guardian, fonctionner à 80 kilomètres serait au-delà de leur portée. Tous les analystes ne pensent pas que le système puisse garantir une véritable percée sur le champ de bataille, mais les avantages tactiques et stratégiques pour Kiev seront évidents, notamment à la lumière de la remarquable fiabilité démontrée lors des exercices et sur les théâtres de guerre. HIMARS peut même tirer depuis le dessus d’un navire, bien que ce ne sera certainement pas l’usage dans le conflit en Ukraine. Trois soldats suffisent pour le faire fonctionner et la formation des soldats est rapide.