Des chercheurs japonais brisent une autre vitesse de données avec un transfert de fibre optique de 1,02 pétabits par seconde

Pourquoi c’est important : les vitesses de transfert de données sur les câbles à fibre optique semblent relativement limitées. Après tout, même la lumière a une limite de vitesse. Il n’y a qu’une quantité limitée de données qui peuvent être entassées dans un paquet léger et compressées sur une ligne. Cependant, cela n’a pas empêché les scientifiques de rechercher des moyens innovants de déplacer de plus en plus de données.

Lundi, des chercheurs de l’Institut national japonais des technologies de l’information et de la communication (NICT) ont battu un autre record de débit de données, avec une vitesse officiellement enregistrée de 1,02 pétabits par seconde. Ce débit est 10 Tb/s plus rapide que son précédent test haut débit en décembre 2020. Et il est plus de trois fois plus rapide que le test longue distance NICT réalisé en juin dernier.

Pour mettre cela en perspective, les chercheurs ont souligné que 1,02 Pb/s équivaut à envoyer 127 500 Go dans le tuyau chaque seconde ou suffisamment pour faciliter plus de « 10 millions de canaux de diffusion 8K par seconde ».

De plus, les chercheurs affirment que la technique qu’ils ont utilisée est compatible avec l’infrastructure de fibre optique existante, bien qu’elle soit modifiée pour des vitesses plus élevées et une transmission parallèle. Le câble personnalisé a quatre noyaux de fibre optique plutôt que le seul noyau des lignes actuelles. Malgré cette différence, les données ne sont transmises que dans un seul mode par cœur, ce qui signifie que la technologie existante pourrait être adaptée pour les recevoir et les lire.

Les vitesses sont encore améliorées grâce au « multiplexage par répartition en longueur d’onde » (WDM). L’utilisation du WDM augmente la bande passante à 20 THz. Ce tuyau est divisé en 801 canaux de longueur d’onde sur les bandes C et L standard et la bande S expérimentale. L’équipe a également utilisé de nouvelles technologies d’amplification optique et de modulation du signal pour stabiliser et amplifier le signal.

Bien que le NICT n’ait pas mentionné d’autres tests, à en juger par sa fréquence de test, il est probablement prudent de s’attendre à un autre test longue distance dans environ six mois. Il convient de noter que la vitesse longue distance de 319 Tb/s de l’équipe de l’année dernière utilisait la même technologie à quatre cœurs que celle-ci, mais avec une bande passante de seulement 13,8 THz. Peut-être que l’équipe augmentera la bande passante jusqu’à 20 THz pour le prochain et battra un autre record.