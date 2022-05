Une ancienne ville vieille de 3 400 ans refait surface en raison d’une sécheresse extrême

Les ruines d’une ville vieille de 3 400 ans ont ressurgi du réservoir de Mossoul, en Irak, en raison d’une grave sécheresse. C’est peut-être Zakhiku de l’Empire Mittani.

Crédit : Université de Tubingie

Une ville ancienne de 3 400 ans a refait surface en Irak en raison de la sécheresse extrême qui affecte le pays du Moyen-Orient, en particulier dans les régions du sud. Les ruines spectaculaires, appartenant probablement au Zakhiku florissant de l’Empire Mittani, sont apparues au cœur du réservoir de Mossoul, le plus important de tout le territoire irakien. Depuis la fin de l’année dernière, le prélèvement de grandes quantités d’eau du bassin à utiliser pour les cultures a été autorisé pour éviter qu’elles ne se dessèchent, exposées à une très grave sécheresse catalysée par le changement climatique. Le phénomène est également présent dans de nombreux autres pays, dont l’Italie, comme en témoigne la situation du Pô dont le lit resurgit des moyens de la Seconde Guerre mondiale et des restes d’animaux préhistoriques, or l’Irak est situé dans l’un des zones les plus touchées en valeur absolue.

Crédit : Université de Tubingia

Lorsque le niveau d’eau a suffisamment baissé, un groupe de recherche international est intervenu pour mener des investigations sur le site archéologique, déjà connu depuis quelques années après une précédente baisse des eaux. Les organisations impliquées comprennent l’Organisation d’archéologie du Kurdistan, l’Université de Fribourg, l’Université de Tübingen et la Direction des antiquités et du patrimoine à Duhok. La ville réémergée est située le long des rives du Tigre à Kemune, où dans les années 1980 un grand barrage a été construit pour créer le bassin ; les travaux ont été réalisés alors que l’intérêt archéologique notable de la zone n’était pas connu. En 2018, des scientifiques ont découvert un magnifique palais sur place, avant que les eaux n’envahissent à nouveau le site. Au cours de la nouvelle expédition, qui s’est déroulée entre janvier et février de cette année, les archéologues ont pu identifier une grande structure fortifiée avec des tours et de hauts murs, un gigantesque bâtiment à plusieurs étages destiné à la conservation des biens et un complexe industriel en un communiqué de presse de l’Université de Tubingia.

Crédit : Université de Tubingie

« L’énorme bâtiment de stockage revêt une importance particulière car d’énormes quantités de marchandises ont dû y être stockées, probablement importées de toute la région », a déclaré le professeur Ivana Puljiz, co-auteur de l’étude. « Les résultats des fouilles montrent que le site était un centre important de l’empire Mittani », a fait écho le professeur Hasan Qasim. Selon les reconstitutions des érudits, la ville a prospéré jusqu’en 1350 avant JC, lorsqu’un tremblement de terre dévastateur a tout détruit et les restes des bâtiments ont été enterrés. Grâce à cet événement, des murs décorés de boue séchée et même une centaine de tablettes d’argile cunéiformes sont restés sous les décombres, malgré le fait qu’il y a 40 ans, la zone ait été complètement submergée pour la construction du barrage. « C’est presque un miracle que des tablettes cunéiformes faites d’argile crue aient survécu pendant tant de décennies sous l’eau », a déclaré le co-auteur de l’étude, Peter Pfälzner.

Crédit : Université de Tubingie

Pour préserver l’ancienne ville et ses trésors, les scientifiques ont recouvert les précieuses ruines d’immenses bâches en plastique, minimisant ainsi l’impact de la montée des eaux en période d’abondance.