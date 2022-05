Qui est grand-mère Luigina, la star de TikTok âgée de 84 ans

Comment expliquer ce succès soudain ? Tout simplement, l’authenticité de grand-mère Luigina adoucit et conquiert. « Les gens aiment ça parce qu’ils se souviennent des moments qu’ils ont passés avec leurs grands-mères », a déclaré son petit-fils Davide.

Sur TikTok, il compte 1,6 million de followers et plus de 50 millions de likes. Même sur Instagram, les utilisateurs qui la suivent augmentent à vue d’œil, pour un total qui s’élève aujourd’hui à 169 000 followers. Nous ne parlons pas d’un créateur de contenu étranger, mais de grand-mère Luigina, une star piémontaise des médias sociaux de 84 ans. Derrière ce succès se cache le petit-fils de 28 ans, Davide Moia, occupé à enregistrer les commérages, les blagues et les moments du quotidien avec sa grand-mère bien-aimée. Tout a commencé par hasard, il y a un an, lorsque Davide a décidé d’ouvrir un compte sur TikTok où publier des clips mettant en vedette Luigina. Pas de scénario, pas de line-up : tout se passe spontanément entre les deux.

Comment expliquer ce succès soudain ? Tout simplement, l’authenticité de grand-mère Luigina adoucit et conquiert. « Les gens aiment ça parce qu’ils se souviennent des moments passés avec leurs grands-mères, qui ne sont plus là ou qu’ils ne peuvent pas voir pour diverses raisons », a déclaré Davide dans une interview publiée en janvier dernier dans La Stampa. En effet, les clips postés sur TikTok et d’autres plateformes sociales montrent des scènes chères à beaucoup et à beaucoup, qui font référence à l’image classique de la grand-mère en Italie : voyez, par exemple, Luigina décidée à disposer les cerises fraîchement cueillies sur la table de la cuisine. plus qu’un sourire aux utilisateurs, qui se reconnaissent facilement dans ces tranches de vie spontanées et douces.

Cependant, le succès de Luigina n’est pas relégué aux médias sociaux. Il a récemment fait des apparitions à la télévision. En mars dernier, elle était invitée à l’émission Devine mon âge! animé par Max Giusti sur TV8. Dans l’épisode en question, Francesco Facchinetti et Fabio Caressa étaient occupés à deviner l’âge de l’invitée spéciale Luigina. Spoiler: aucun de nous n’a réussi, mais l’opportunité s’est avérée être une excellente occasion d’étendre le succès de la grand-mère la plus aimée sur les réseaux sociaux.