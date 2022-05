PlayStation VR2 pourrait entrer en production de masse plus tard cette année avant le lancement début 2023

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Sony pourrait lancer la production en série du successeur de son casque PlayStation VR plus tard cette année. L’analyste de l’industrie Ming-Chi Kuo a déclaré que sa dernière vérification de la chaîne d’approvisionnement suggère que la production de masse commencera au cours du second semestre 2022. Environ 1,5 million d’unités pourraient sortir de la chaîne de montage au cours de cette première série, a déclaré Kuo, ajoutant que Sony pourrait lancer sa nouvelle génération. casque de réalité virtuelle dès le premier trimestre 2023 s’il y a suffisamment de titres prêts.

La semaine dernière, Sony a annoncé qu’il aurait plus de 20 grands jeux propriétaires et tiers prêts au lancement. À titre de comparaison, le casque de première génération a atterri avec plus de 40 titres parmi lesquels choisir, mais la plupart se résumaient à des démos technologiques ou à des mini-jeux pour familiariser les joueurs avec la plate-forme.

Sony organisera son prochain State of Play plus tard cette semaine, le 2 juin. La présentation comprendra près de 30 minutes d’annonces et de mises à jour liées à la PlayStation, ainsi qu’un aperçu de plusieurs jeux en développement pour le Playstation VR2.

Sony a tease le casque PlayStation VR2 et les contrôleurs Scene en février. Le design a été inspiré par la PS5 et comprend plusieurs améliorations de la qualité de vie telles qu’un système de ventilation pour empêcher les lentilles de s’embuer et une molette de réglage pour ajuster la distance entre vos yeux et les lentilles.

On ne sait pas grand-chose sur le plan technique, mais nous savons que le casque prendra en charge les visuels 4K HDR, utilisera le suivi de la caméra à l’envers et se connectera aux consoles à l’aide d’un seul câble.