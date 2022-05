Grâce à un modèle mathématique, il a été déterminé que le remplacement du bœuf par des aliments à base de protéines microbiennes réduit la déforestation et les émissions.

Selon une nouvelle étude, si seulement 20 pour cent de la consommation mondiale de bœuf étaient remplacés par une alternative aux protéines microbiennes (MP) dérivées de la fermentation, comme les hamburgers aux mycoprotéines (champignons), ce serait au cours des prochaines décennies une réduction de moitié de la déforestation et une réduction conséquente des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane. En d’autres termes, une contribution significative serait garantie dans la protection des écosystèmes et dans la lutte contre le changement climatique, catalysée précisément par les émissions constantes de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Le résultat de la nouvelle recherche n’est que le dernier d’une longue série pour montrer comment réduire (ou éliminer complètement) la consommation de viande est l’un des meilleurs choix que nous puissions faire pour protéger notre planète délicate.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques allemands du Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), qui a collaboré étroitement avec des collègues du World Vegetable Center de Shanhua (Taiwan), de l’Université Humboldt de Berlin et de l’Université suédoise des sciences agricoles d’Uppsala (Suède). Les scientifiques, dirigés par le Dr Florian Humpenöder, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une analyse approfondie de l’impact des changements dans les modèles alimentaires mondiaux. Ils ont exploité un modèle mathématique prédictif sophistiqué, prenant en compte de multiples facteurs : de l’augmentation de la demande de viande bovine attendue pour l’avenir à l’augmentation de la population humaine, en passant par l’évolution du commerce international, l’augmentation des revenus et d’autres paramètres.

En croisant toutes les données, il est apparu clairement que l’exploitation de produits à base de protéines microbiennes issues de la fermentation (MP) garantit des avantages significatifs pour l’environnement dans une projection à 2050, en réduisant la déforestation – qui ne cesse de s’aggraver pour accueillir le bétail et les terres pour cultiver l’alimentation avec lequel l’alimenter – et les émissions qui en résultent. Qu’il suffise de dire que plus de 80 % des terres agricoles sont consacrées à l’entretien du bétail, d’où proviennent environ 15 % des émissions mondiales selon la FAO. L’impact le plus significatif du remplacement de la vraie viande par des produits PM est particulièrement apparu en Amérique latine – où se trouvent les plus grands élevages au monde – et en Afrique subsaharienne. En augmentant la consommation de viande à base de protéines microbiennes au lieu de bœuf de 20 à 50 %, la déforestation serait réduite jusqu’à 82 % d’ici 2050.

Les produits à base de protéines microbiennes sont une réalité depuis plusieurs années, comme le bien connu Quorn issu de la fermentation du champignon Fusarium venenatum ; ce sont des aliments alternatifs à la vraie viande comme les burgers végétariens (par exemple au soja) et ceux issus de l’agriculture cellulaire. Ce sont tous des produits avec une empreinte climatique nettement inférieure à celle de la vraie viande ; la Commission européenne a récemment approuvé une collecte officielle de signatures (une ICE, initiative citoyenne européenne) qui a pour objectif l’élimination des subventions économiques à zooctenia pour les tourner vers des entreprises qui se concentrent sur des alternatives plus éco-durables, telles que la viande cultivée dans laboratoire et celui végétal.

« Le système alimentaire représente un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et la production de viande de ruminants est la seule source majeure », a déclaré Humpenöder. « La bonne nouvelle, c’est que les gens n’ont plus à craindre de devoir manger uniquement des légumes à l’avenir. Ils peuvent continuer à manger des hamburgers et autres, c’est juste que ces galettes de hamburger seront faites d’une manière différente », a souligné l’expert, ajoutant que les produits protéiques microbiens« peuvent faciliter l’abandon de la viande ». Les détails de la recherche « Bénéfices environnementaux projetés du remplacement du bœuf par des protéines microbiennes » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.