Le Ryzen 7 5800X3D fonctionne-t-il sur les cartes mères AMD B350 et X370 ?

Aujourd’hui, nous prenons le Ryzen 7 5800X3D et l’installons sur quelques cartes mères B350 et X370 différentes pour voir s’il fonctionne, et si c’est le cas, dans quelle mesure fonctionne-t-il ? C’est un test simple, mais c’est aussi un gros problème car ces cartes ont maintenant cinq ans, donc la possibilité de les coupler avec succès avec l’un des processeurs de jeu les plus puissants du marché est quelque chose d’assez spécial.

Plus tôt cette année, nous avons appris qu’AMD explorait la possibilité d’étendre la prise en charge des processeurs Ryzen de la série 5000 aux cartes mères de la série 300, ce qui était une excellente nouvelle pour ceux d’entre vous qui utilisent encore une carte mère B350 ou X370, surtout s’il s’agissait d’une carte mère haut de gamme. car avoir à dépenser plus d’argent sur une carte de la série 400 ou 500 juste pour accrocher une pièce abordable comme le Ryzen 5 5600 n’est pas si attrayant.

C’était une décision intelligente d’AMD, car si les propriétaires de Ryzen de première génération devaient acheter une nouvelle carte mère afin d’acquérir les performances d’un processeur de génération actuelle, ils envisageraient certainement d’opter pour la série Alder Lake d’Intel, qui offre généralement de meilleures performances pour environ au même prix, et vous bénéficiez également de quelques nouvelles fonctionnalités telles que PCIe 5.0.

La prise en charge initiale des processeurs Ryzen 5000 sur les cartes de la série 300 a commencé à apparaître au début de cette année, mais curieusement uniquement pour les cartes A320 à petit budget, que la plupart d’entre vous n’auraient pas achetées car, soyons honnêtes, elles étaient toutes plutôt poubelles.

Depuis lors, le support était sommaire, certaines cartes B350 et X370 prenant en charge les processeurs Ryzen 5000, mais les performances n’étaient pas toujours là où elles devraient être. Après avoir sondé AMD pour obtenir des informations il y a environ un mois, ils nous ont dit de rester assis et d’attendre la version 1.2.0.7 d’AGESA qui devait être déployée sur toutes les cartes mères AM4, et surtout, cela ajouterait une prise en charge appropriée de la série Ryzen 5000 aux B350 et X370. cartes, y compris le 5800X3D.

En fin de compte, il appartient aux fabricants de cartes mères de déployer ces mises à jour pour leurs différents produits AM4, mais il semble que tous soient à bord et nous avons des modèles de MSI, Asus et Gigabyte à essayer qui ont un accès public à AGESA 1.2.0.7. Pour mettre à jour chaque carte, nous avons installé un Ryzen 5 1600 car le BIOS d’origine sur les anciennes cartes B350 et X370 reconnaîtrait ce processeur, puis flashé sur le dernier BIOS, supprimé le R5 1600 et installé le 5800X3D.

C’était facile sur les cartes MSI et Gigabyte, où j’ai simplement commencé avec le dernier BIOS prenant en charge le microcode 1.2.0.7, mais pour Asus, plusieurs révisions précédentes du BIOS devaient d’abord être installées avant que la carte n’accepte le dernier microcode, donc c’était plus d’un processus de mise à jour incrémentale.

MSI B350 Tomahawk [B350]

L’une des cartes B350 auxquelles je me suis accroché pour de futurs tests était la MSI B350 Tomahawk car c’était l’une des cartes B350 de meilleure qualité. Bien qu’il ne coûte qu’environ 100 $ en 2017, c’est toujours un produit très utilisable et il serait dommage de le retirer en raison de la prise en charge du BIOS. Il gère facilement les pièces Ryzen 7 à 8 cœurs/16 threads et peut même éviter les étranglements avec le 3950X à 16 cœurs, surtout si vous fournissez un peu d’air aux dissipateurs thermiques VRM.

Par rapport aux cartes AMD B550 et Intel B660 économiques modernes, vous ne manquez vraiment pas grand-chose. Bien sûr, il ne s’agit que de PCIe 3.0, mais c’est toujours bien pour les jeux et la plupart des joueurs seront satisfaits de la prise en charge de l’USB 3.1 Gen 1, il y a même un type-C et au total, le panneau d’E/S dispose de 6 ports USB. Il y a un seul emplacement M.2, mais encore une fois, pour les joueurs, cela convient probablement, nous serons donc très désireux de voir comment celui-ci gère le 5800X3D.

Asus ROG Strix B350-F Gaming [B350]

L’Asus ROG Strix B350-F Gaming était l’une des cartes B350 les plus chères, nous pensons qu’elle vous a coûté environ 120 $. C’est une superbe carte, le VRM n’est probablement pas beaucoup plus performant que celui du MSI B350 Tomahawk, et vous n’avez toujours qu’un seul emplacement M.2, mais la carte est livrée avec une solution audio solide et encore plus de ports USB . C’est toujours une carte très utilisable en 2022 et elle aurait certainement un nouveau souffle avec le support de la série Ryzen 5000, qu’elle a maintenant.

Asus Prime X370-Pro [X370]

En ce qui concerne les cartes X370, nous avons l’Asus Prime X370-Pro qui coûtait environ 160 $ ​​en 2017. Un seul emplacement M.2, mais vous avez obtenu le panneau avant USB 3.1 Type-C, 8 ports USB sur les E/S panneau (qui sont tous USB 3.0 ou 3.1), audio décent et beaucoup d’extension PCIe, vous pouvez donc inclure plus de stockage M.2 sur toutes ces cartes à l’aide de cartes PCIe.

Asus ROG Crosshair VI Héros [X370]

Ensuite, nous avons le Asus ROG Crosshair VI Hero, et je peux vous dire que si j’achetais cette chose en 2017, je voudrais l’utiliser aussi longtemps que possible. Cette carte coûtait 255 $, ce qui en fait l’une des cartes mères AM4 de première génération les plus chères. Franchement, ce n’est pas une carte que j’aurais recommandée, mais si vous l’achetiez, cela a probablement plutôt bien fonctionné étant donné que cinq ans plus tard, vous pouvez l’associer à un processeur Ryzen de la série 5000.

C’est une carte sérieuse contenant 10 ports USB 3.0 ou supérieurs sur le panneau d’E/S avec 4 ports USB 2.0 supplémentaires, soit 14 ports USB au total. Il comprend également BIOS Flashback, un son de haute qualité et de nombreux autres gadgets.

Gigabyte GA-AX370 Gaming 5 [X370]

Enfin, nous avons le Gigabyte GA-AX370 Gaming 5 à essayer avec le dernier microcode AGESA et il s’agit d’une autre carte X370 haut de gamme qui se vendait environ 175 $. Une option à un prix plus raisonnable par rapport au Crosshair, ce qui en a fait un choix populaire pour les utilisateurs de Ryzen. C’est aussi une autre carte X370 bien fournie avec 10 ports USB sur les E/S, un double LAN Gigabit, probablement le meilleur son intégré de toutes les cartes AM4 de l’époque, une double prise en charge du BIOS, et plus encore.

Système d’essai

Ce sont toutes les cartes B350 et X370 que nous avons sous la main pour les tests et à titre de comparaison, nous avons également mis à jour le MSI B450 Tomahawk Max, le MSI MPG X570S Carbon Max WiFi et l’Asus ROG Crosshair VIII Extreme, tous utilisant le dernier AGESA 1.2. 0.7 microcode, qui, dans le cas de ces cartes plus modernes qui prenaient déjà en charge la série 5000, a amélioré la stabilité du système.

Pour les tests, nous utilisons le 5800X3D, bien que les résultats soient transférables pour tous les processeurs de la série Ryzen 5000, donc s’il n’y a pas de différence de performances entre B350 et X570, par exemple, avec le 5800X3D, il en sera de même pour le Ryzen 5 5600.

Pour la mémoire, nous avons installé quatre modules DDR4-3200 dans chaque carte, ce qui donne une configuration CL14 à double rangée et double canal et une Radeon RX 6900 XT a été utilisée avec SAM activé.

Repères

En commençant par Cinebench multicœur, nous constatons que les performances du processeur sont pratiquement identiques sur les cartes B350, B450, X370 et X570. À partir d’une moyenne de 3 essais, le Gigabyte Gaming 5 a produit le score le plus bas, l’Asus Crosshair atteignant le plus haut, et entre eux, nous avons constaté un écart de performances de 5 %. La carte Gigabyte mise à part, nous ne recherchons aucune différence de performances notable entre les cartes B350, X370 et X570, ce qui est formidable à voir.

Il en va de même pour les performances à un seul thread, et ici, le Gigabyte Gaming 5 s’est mieux empilé, malgré la production du score le plus bas avec une faible marge. Nous constatons également que le MSI B350 Tomahawk correspondait sans problème aux cartes X570 beaucoup plus récentes.

Pour un test d’application dans le monde réel, nous avons exécuté le benchmark Adobe Photoshop 2022 et avons trouvé que tous les tableaux produisaient essentiellement le même score. Les modèles X570 avaient toujours « quelques points d’avance », mais nous ne parlons pas de plus d’une marge de 1%, ce qui est négligeable.

Le 5800X3D est une bête dans la référence Factorio et nous voyons ici que les cartes X370 et B350 sont capables des mêmes performances extrêmes que celles des derniers et meilleurs modèles X570.

Le Gigabyte Gaming 5 a pris un peu de retard, cette fois derrière les cartes Asus X370 d’environ 8 %, donc je dirais que Gigabyte a un peu de travail d’optimisation à faire ici. Mais le 5800X3D a fonctionné sans problème, donc dans le grand schéma des choses, c’est un résultat étonnant sur une carte mère de 5 ans.

Maintenant, pour certaines marques de référence FPS, nous allons commencer par Rainbow Six Extraction. Il convient de noter qu’après une moyenne de 3 essais, nous avons constaté une variation de performances de 4 % entre les cartes MSI et Asus X570, Asus offrant le meilleur résultat.

La plupart des cartes de la série 300 étaient conformes au MSI X570S Carbon Max WiFi, bien que curieusement, le Gigabyte Gaming 5 était un peu plus rapide, correspondant essentiellement à l’Asus ROG Crossfire VIII Extreme, ce qui contredit ce qui a été trouvé dans le benchmark Factorio.

Nous avons également lancé Death Stranding et ce jeu est fortement limité par le GPU, ce qui est intéressant car toutes les cartes testées offrent exactement les mêmes performances. Le fait que les cartes de la série 300 soient limitées à PCIe 3.0 n’est pas un problème pour ce titre, même si dans le pire des cas, nous ne nous attendions pas à plus d’une baisse de performances d’environ 5 %.

Les performances de Watch Dogs: Legion étaient similaires quelle que soit la carte utilisée, avec au plus une marge de performance de 4% observée entre les différentes cartes mères AM4.

Enfin, nous avons Horizon Zero Dawn, où auparavant nous trouvions ce titre légèrement sensible à la bande passante PCIe, ce qui pourrait expliquer pourquoi les cartes de la série 300 sont légèrement plus lentes, bien que la B450 Tomahawk soit également une carte PCIe 3.0 et qu’elle soit légèrement plus rapide que les modèles de la série 300. Quoi qu’il en soit, la différence est d’au plus 5% entre les cartes mères AM4 les plus lentes et les plus rapides ici.

Victoire sans faille

Voilà. Pratiquement toutes les cartes mères AMD de la série 300 devraient désormais prendre en charge les processeurs Ryzen de la série 5000 et même s’il était formidable de voir les modèles B350 à petit budget tirer le meilleur parti du 5800X3D, la valeur réelle sera de coupler ces anciennes cartes avec Ryzen moins cher et plus largement disponible. Pièces 5 5600 et Ryzen 5 5700X.

Fondamentalement, si vous avez toujours une carte B350 ou X370 exécutant un processeur Zen ou même Zen +, l’échanger contre un 5600 pour seulement 175 $ est une très bonne affaire car cela améliorera à pas de géant le jeu lié au processeur. Notre fonctionnalité de mise à l’échelle du GPU Ryzen a montré en moyenne une amélioration des performances de 60 % pour les jeux limités par le processeur, avec des gains de pointe supérieurs à 100 %.

Notre fonctionnalité de mise à l’échelle du GPU Ryzen a montré en moyenne une amélioration des performances de 60 % pour les jeux limités par le processeur, avec des gains de pointe supérieurs à 100 %.

En passant, les processeurs Ryzen 5 1600 se vendent régulièrement sur eBay pour 60 $ à 80 $, ce qui signifie que vous pouvez passer à un Ryzen 5 5600 pour environ 100 $ de frais de changement, tandis que les propriétaires de Ryzen 7 1700 feront encore mieux. C’est une évidence à ce stade, il n’y a tout simplement pas de meilleur choix pour ceux qui utilisent encore une carte mère de la série 300.

AMD devrait être félicité pour avoir insufflé une nouvelle vie à ces anciennes cartes mères, et même si nous pensons qu’il est dans leur intérêt de le faire, cela reste une grande victoire pour les consommateurs. C’est également formidable de voir à quel point la plate-forme AM4 a mûri. Toutes ces cartes B350 et X370 fonctionnaient parfaitement avec le nouveau microcode, acceptaient toutes quatre modèles DDR4-3200 et exécutaient XMP sans accroc. Non seulement cela, mais la nouvelle technologie Smart Access Memory d’AMD a également fonctionné.

Il semble y avoir un bug avec les pilotes Radeon car ils n’ont pas pu détecter la disponibilité de SAM sur les cartes de la série 300, signalant à la place que la fonctionnalité n’était pas disponible. Cependant, il a été possible de l’activer au niveau du BIOS et l’amélioration des performances attendue a néanmoins été atteinte, il fonctionne donc malgré ce que signalent les pilotes Radeon Adrenaline.

En fin de compte, les cartes de la série 300 semblent toutes avoir une meilleure prise en charge de la mémoire avec les processeurs Ryzen 5000, la possibilité d’utiliser SAM pour améliorer les performances et, plus important encore, refléter les performances des cartes mères X570 beaucoup plus récentes.

Dans le prolongement de l’article d’opinion de la semaine dernière « Pourquoi Ryzen était incroyable et les haineux avaient tous tort », cet examen prouve à quel point la plate-forme AM4 est géniale. Lors du Computex 2022, AMD a annoncé son engagement envers AM4 pour au moins les prochaines années, vous pouvez donc vous attendre à ce que la plate-forme s’améliore au-delà de 2022. Maintenant, nous espérons simplement qu’AMD parviendra à faire de même avec AM5, et mieux encore, Intel s’améliore et emboîte le pas.

