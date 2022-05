Selon les rumeurs, Nvidia lancerait le RTX 4090 en premier, le RTX 4080 et le RTX 4070 suivraient

Moulin à rumeurs : avec des rumeurs indiquant une date d’annonce potentielle en juillet pour la série RTX 4000 de nouvelle génération de Nvidia, la grande question que les consommateurs veulent savoir est quelle carte arrivera en premier. Selon un leaker notable, ce sera le produit phare RTX 4090.

Tel que rapporté par VideoCardz, le prolifique fuyant de Twitter, Kopite7kimi, affirme avoir « confirmé » que Nvidia adoptera une approche différente de la séquence de sortie d’Ada Lovelace par rapport à Ampere.

Choisissez B. Confirmé. – kopite7kimi (@kopite7kimi) 29 mai 2022

Avec la génération actuelle de cartes, la RTX 3080 est arrivée en premier, le 17 septembre 2020, suivie de la RTX 3090 le 24 septembre, puis de la RTX 3070 le 29 octobre. Kopite7kimi affirme qu’avec Lovelace, Nvidia sortira dans l’ordre inverse de la puissance (et frais): RTX 4090 en premier, suivi du RTX 4080 et du RTX 4070.

En supposant que Nvidia utilise la même cadence de publication qu’Ampere et la série RTX 4000 est annoncé mi-juillet, le RTX 4090 pourrait être lancé en août. Le RTX 4080 pourrait arriver le même mois, le RTX 4070 arrivant en septembre.

Ce ne sont que des rumeurs, bien sûr, bien que Nvidia ait apparemment concentré son développement sur le GPU AD102 trouvé dans le RTX 4090, suggérant en outre que le meilleur produit atterrira en premier. La carte est censée comporter 96 Mo de cache L2, 16 fois plus que son prédécesseur, et un TGP de 600 W ou plus.

Le RTX 4080, quant à lui, utiliserait le GPU AD103 aux côtés de 16 Go de GDDR6X tout en disposant d’un TGP de 400 W. Et le RTX 4070 utilisera un GPU AD104, 12 Go de mémoire GDDR6 et un TGP de 300 W.

Espérons que nous saurons si les calendriers de sortie et les rumeurs de spécifications sont exactes dans quelques semaines. Alors que les prix des GPU continuent de baisser et que la disponibilité s’améliore, la série RTX 4000 semble plutôt excitante.