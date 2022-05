La baleine de la Seine va être tuée, le sauvetage par drone a échoué : « Elle est trop malade, elle crie au secours »

La tentative de sauver l’orque qui s’est retrouvée dans la Seine a échoué. Elle est dans un état critique à cause d’une mucormycose et crie au secours : elle va être euthanasiée.

La baleine piégée dans la Seine à partir de la mi-mai sera euthanasiée. La décision, qui clôt de la manière la plus dramatique possible l’odyssée du merveilleux cétacé qui s’est retrouvé dans le fleuve français, a été communiquée sur Twitter par la Préfecture de la Seine-Maritime, qui suit depuis des jours et des jours l’évolution de la situation. coordonner les opérations. Le 27 mai, une mission de sauvetage était annoncée à l’aide d’un drone qui, par l’émission d’appels sonores d’un groupe d’orques, devait pousser le malheureux spécimen – un jeune mâle d’environ 4 mètres – vers le delta de la Seine puis dans la mer (Manche). Les experts avaient décidé de ne pas l’approcher avec des bateaux pour éviter d’aggraver l’état de stress déjà évident, manifesté par la nageoire dorsale pliée sur le côté – comme le font les orques gardées en captivité – et un état évident de malnutrition. Mais d’après les dernières images recueillies par le drone, le comité d’experts a compris que les conditions du mammifère marin étaient désespérées ; il a donc été décidé à l’unanimité que la suppression est le seul moyen de mettre fin à ses terribles souffrances.

Le communiqué partagé par la préfecture de Seine-Maritime précise que, approché par le drone, l’orque n’a montré aucun signe avant-coureur et a montré « des réactions incohérentes aux stimuli sonores », avec « un comportement irrégulier et désorienté ». « Les tentatives pour ramener l’orque à la mer ont échoué, et afin de ne pas aggraver davantage son niveau de stress, il a été décidé d’arrêter l’intervention en début de soirée », a précisé la préfecture. L’analyse des images recueillies par le drone a révélé un état dévastateur : l’épaulard présente en effet des ulcérations, des dermatites profondes et des lésions nécrotiques dues à une mucormycose, une infection causée par un champignon qui s’est propagée sur tout le corps du cétacé. La pathologie est à un stade très avancé et cause d’atroces souffrances à l’animal ; les appels de l’orque enregistrés par les experts sont en fait de véritables appels à l’aide.

Elle est seule, loin de son habitat naturel – les orques sont des animaux marins très sociaux – et souffre atrocement, assaillie par une maladie dévastatrice dont il n’existe pas de « précédent comparable en Europe ». Le communiqué précise également qu’il s’agit d’une « pathologie émergente » observée sur les mammifères marins dans diverses parties du monde. La mucormycose affecte généralement les animaux dont le système immunitaire est affaibli; il est probable qu’au moment où l’épaulard est entré dans la Seine depuis le port du Havre, il était déjà affaibli et s’est approché de la côte à la recherche d’un abri, un comportement connu chez les cétacés en détresse. L’animal éperdu a cependant commencé à gravir le fleuve des Français sur des dizaines de kilomètres, jusqu’à ce qu’il atteigne Rouen. Pendant ce temps, la mucormycose s’est considérablement aggravée, comme en témoignent les lésions évidentes formées sur la peau.

Bien que tout ait été fait pour essayer de lui sauver la vie, malheureusement, la seule chose qui puisse être faite est de mettre fin à ses terribles souffrances. Pour les scientifiques, ce sera une occasion précieuse d’étudier en profondeur la carcasse de l’animal et la pathologie dévastatrice dont il a été atteint. La préfecture précise que l’épaulard se trouve dans une zone où ni la pêche ni la baignade ne sont autorisées et que le risque de transmission de la maladie à l’homme « est très limité » (bien que de telles infections soient aussi connues en clinique). Il n’a pas été communiqué quand l’acte extrême de piété envers la malheureuse orque sera accompli.