Le PDG de Netflix appelle son krach boursier de 75% "effroyable," défend Dave Chappelle et Ricky Gervais

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Au plus fort de la pandémie, il semblait que la star de Netflix ne cesserait jamais de briller. Mais depuis lors, le cours de l’action de la société est passé d’un sommet de 690 dollars à seulement 195 dollars aujourd’hui, ce que son PDG qualifie d' »horrifiant, décevant et embarrassant ». Il a également abordé la controverse Dave Chappelle en comparant toute annulation potentielle du comédien à la censure au Moyen-Orient.

Avril a apporté des nouvelles que Netflix pensait probablement ne jamais arriver : pour la première fois en une décennie, son nombre total d’abonnés était en baisse, ce que le streamer a imputé à tout, des rivaux comme Disney+ au partage de compte et au conflit Russie/Ukraine. Le krach boursier qui en a résulté lui a fait perdre 54 milliards de dollars en une seule journée.

Les actions de Netflix se sont encore effondrées de 75 % depuis la bombe d’avril. Dans une interview accordée au New York Times, le PDG Ted Sarandos a qualifié la situation d' »horrible, décevante et embarrassante », mais a ajouté que l’entreprise devait passer à autre chose.

« Nous prenons des décisions sur la base des meilleures informations dont nous disposons à ce moment-là. Elles ne seront pas toujours correctes, mais la façon dont vous aidez à naviguer dans les résultats et l’urgence que vous y apportez sont ce qui permet aux gens de traverser la tempête. Et le des tempêtes viendront », a-t-il dit.

Le PDG a également évoqué la controverse entourant son spécial Dave Chappelle Netflix, The Closer, dans lequel le comédien plaisante sur les personnes transgenres. Sarandos a déclaré que bien qu’il ait été surpris par le niveau d’indignation que cela a provoqué et par le personnel de Netflix qui est sorti en signe de protestation, il n’a pas hésité à soutenir Chappelle. Ricky Gervais a été impliqué dans une situation similaire à propos de commentaires trans dans son spécial Netflix. Sarandos a déclaré que son point de vue sur Chappelle s’applique également à Gervais.

« Je pense qu’il est très important pour la culture américaine en général d’avoir la liberté d’expression », a déclaré le patron de Netflix. « Nous programmons pour beaucoup de personnes diverses qui ont des opinions différentes, des goûts différents et des styles différents, et pourtant nous ne faisons pas tout pour tout le monde. Nous voulons quelque chose pour tout le monde mais tout ne sera pas pour tout le monde. »

« J’ai toujours dit que si nous censurons aux États-Unis, comment allons-nous défendre notre contenu au Moyen-Orient ? »

Malgré les licenciements chez Netflix et le site de fans Tudum, les émissions annulées, les rapports de consommateurs atteignant le pic d’abonnement et les utilisateurs de Netflix à plus long terme abandonnant la plate-forme, Sarandos reste optimiste quant à l’avenir. « Nous avons 90 ans de retard sur tous nos concurrents actuels dans ce que nous faisons aujourd’hui, et ils entrent tout juste dans notre espace », a-t-il déclaré. « Nous devons avoir un contenu que les gens aiment mieux sur Netflix que partout ailleurs. Je sais que cela devrait être plus compliqué que cela, mais ce n’est presque pas le cas. »