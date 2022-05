Un poisson en Floride a été testé positif pour 17 médicaments différents

C’est ce que montrent les résultats de l’étude menée par la Florida International University et le Bonefish & Tarpon Trust (BTT) de Miami. Une moyenne de 7 médicaments par poisson trouvé.

Des poissons au large des côtes de la Floride ont été testés positifs pour plusieurs médicaments, notamment des antidépresseurs et des médicaments contre l’hypertension. C’est ce qu’a déclaré une nouvelle étude de trois ans, menée par des chercheurs de l’Université internationale de Floride et du Bonefish & Tarpon Trust (BTT), une organisation à but non lucratif basée à Miami axée sur la conservation du bonefish et du tarpon, qui a révélé la présence de contaminants produits pharmaceutiques dans le sang et d’autres tissus de bonefish capturés dans les eaux de la baie de Biscayne, sur la côte atlantique du sud de la Floride, et le long des côtes des Florida Keys, la série d’îles tropicales qui s’étendent au large de la pointe sud de l’État américain , y compris «l’Atlantique et le golfe du Mexique. Le bonefish est un type de poisson que l’on trouve dans les océans Atlantique et Pacifique, tandis que le tarpon se trouve dans l’Atlantique et l’Indo-Pacifique.

Les résultats de l’étude reflètent le grave problème de la contamination des océans par les eaux usées humaines et « la nécessité pour la Floride de moderniser les usines de traitement des eaux usées à l’échelle de l’État« , A déclaré Jim McDuffie, président et chef de la direction de BTT -. Les produits pharmaceutiques sont une dimension souvent négligée de la qualité de l’eau, et leur présence dans le bonefish du sud de la Floride est une source de préoccupation. Ces contaminants constituent une menace importante pour la pêche en plaine, une partie importante de la pêche récréative en eau salée de la Floride, qui a un impact économique annuel de 9,2 milliards de dollars et soutient directement plus de 88 500 emplois.« .

Les chercheurs ont prélevé des échantillons de sang et de tissus de 93 bonefish dans la baie de Biscayne et les Keys de Floride en 2018, au début de l’étude, et ont montré la présence moyenne d’au moins sept produits pharmaceutiques, notamment des médicaments contre l’hypertension, des antidépresseurs et des médicaments pour le traitement de la prostate. , antibiotiques, analgésiques, jusqu’à ce que 17 médicaments soient trouvés dans un poisson. « Ces résultats sont vraiment alarmants – a déclaré Jennifer Rehage, écologiste côtière et halieutique et professeure associée à l’Université -. Les produits pharmaceutiques sont une menace invisible, contrairement aux proliférations d’algues ou aux eaux troubles. Pourtant, ces résultats nous indiquent qu’ils constituent une menace redoutable pour nos pêcheries et soulignent le besoin urgent de résoudre nos problèmes d’infrastructures de traitement des eaux usées de longue date.« .