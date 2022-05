MSI pourrait lancer la première carte mère Intel B660 DDR4 prenant en charge l’overclocking BCLK

Pourquoi c’est important : si le MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 est lancé à un prix décent, il pourrait devenir le nouveau champion de la valeur car il permettra aux processeurs Intel non-K d’être overclockés sans avoir à utiliser de mémoire DDR5 coûteuse.

Selon une nouvelle fuite, MSI pourrait bientôt sortir la carte mère MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 avec un générateur d’horloge externe fabriqué par Renesas.

Il y a quelques mois, der8auer a découvert que les cartes mères avec un générateur d’horloge externe débloquaient l’overclocking BCLK des processeurs Alder Lake non-K (multiplicateur verrouillé) d’Intel. Avec les bons réglages, même un Celeron G6900 pourrait être overclocké de 3,4 GHz à plus de 5,3 GHz.

#MSI MAG B660M MORTIER MAX WIFI DDR4#B660M

Générateur d’horloge PCIe Gen5 de Renesas

BCLK OC = moteur MSI OC

DDR4😉 pic.twitter.com/7l24NFN4yT – chi11eddog (@g01d3nm4ng0) 27 mai 2022

Le problème est que, jusqu’à présent, toutes les cartes mères équipées d’une telle puce ne supportaient que la mémoire DDR5, qui est encore bien trop chère pour être couplée à un CPU à petit budget.

Le MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 change cela, comme on peut le déduire de son nom plutôt long. Un autre avantage du générateur d’horloge externe est qu’il ajoute la prise en charge PCIe 5.0 pour le premier emplacement d’extension, ce qui manque à tous les autres modèles de mortier B660M (ce qui prête à confusion, il existe déjà quatre variantes avec DDR4/DDR5 et chacune avec/sans WiFi).

Le prix de la carte est actuellement inconnu, mais la version non Max peut actuellement être achetée pour 160 $. Les seules autres cartes mères B660 connues pour prendre en charge l’overclocking BCLK sont le ASUS ROG Strix B660-G Gaming WiFi et le B660-F Gaming WiFi, qui coûtent tous deux plus de 200 $ et nécessitent une mémoire DDR5 beaucoup plus chère.

Dans notre tour d’horizon de la carte mère B660, nous avons constaté que la vanille B660M Mortar WiFi a un très bon VRM pour sa catégorie de prix. Cela signifie que la nouvelle version Max pourrait devenir une excellente option budgétaire car vous pouvez overclocker votre processeur non-K aujourd’hui et avoir la possibilité de passer à quelque chose de plus puissant de prochaine génération.