Qu’est-ce que le système de lance-flammes TOS-1A Solntsepek utilisé par la Russie en Ukraine

La Russie a déployé TOS-1A Solntsepek, des systèmes d’armes capables de tirer des roquettes thermobariques et incendiaires mortelles en Ukraine. Voici comment ils fonctionnent.

Un TOS – 1A Solntsepek. Crédit : wikipédia

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Vendredi 27 mai, le conseiller présidentiel ukrainien Mikhaylo Podolyak a posté sur Twitter une vidéo montrant les conséquences dévastatrices des missiles thermobariques, tirés par les Russes contre des tranchées et des positions occupées par des soldats ukrainiens. Les effets des armes thermobariques ou « bombes à vide » sont mortels pour la boule de feu qu’elles génèrent, les conséquences sur les poumons (qui sont littéralement détruits) et l’onde de choc dévastatrice, bien visible dans la vidéo diffusée par l’exécutif ukrainien. Ce n’est pas un hasard si Podolyak pointe du doigt la Russie en l’accusant d’utiliser « les armes non nucléaires les plus puissantes » sur le champ de bataille, lancées via le système de lance-flammes Solntsepek qui « brûle les gens vivants ». Afin de répondre adéquatement à ces attaques meurtrières, l’Ukraine exige la livraison de plusieurs lance-roquettes lourds à longue portée MLRS, un système d’arme tout aussi meurtrier que le système Solntsepek. Voici comment l’arme russe est fabriquée et comment elle fonctionne.

Qu’est-ce que le système de lance-flammes TOS-1A Solntsepek

Le TOS-1A Solntsepek ou Solntsepyok est une version mise à jour et améliorée du TOS-1 « Buratino », un système de lance-roquettes multiples qui est entré en service dans les forces soviétiques à la fin des années 1980. La nouvelle version, conçue et développée par la société de défense russe JSC d’Uralvagonzavod, est entrée en service en 2001. Techniquement, comme le précise le site spécialisé armyrecognition.com, il s’agit d’un « système de lance-flammes lourd conçu pour soutenir les tirs d’infanterie et les chars ». En termes simples, il s’agit d’une arme montée sur un véhicule blindé capable de tirer des ogives mortelles incendiaires et thermobariques, comme en témoigne la vidéo partagée par Podolyak. En Russie, les lance-roquettes incendiaires sont appelés « lance-flammes ». Le véhicule sur lequel l’arme est installée s’appelle BM-1 et dérive du châssis modifié du T-72, le char le plus répandu au monde avec plus de 30 000 unités livrées. La coque est en acier – résiste aux balles de 7,62 mm – et est propulsée par un moteur de 840 chevaux, qui permet une vitesse de pointe de 60 kilomètres par heure et une autonomie d’environ 550 kilomètres. Le poids de l’ensemble du véhicule est proche de 50 000 kilogrammes. Il nécessite un équipage de trois personnes pour fonctionner pleinement.

TOS – 1A Solntsepek en pratique Crédit : wikipedia

Comment fonctionne le système de lance-flammes TOS-1A Solntsepek

Le système de lance-flammes Solntsepek TOS-1A est basé sur une tourelle rotative (360 °) capable de tirer 24 roquettes thermobariques / incendiaires non guidées. Il faut 6 à 12 secondes pour décharger complètement les 24 tubes lanceurs. Les fusées lançables sont les MO.1.01.04 et MO.1.01.04M de 3,3 mètres de long, avec un poids de 173 et 217 kilogrammes respectivement. Les tubes de lancement ont un calibre de 220 mm et sont plus longs et plus légers que ceux utilisés dans la première version du « Buratino », ainsi nommé en référence à la marionnette Pinocchio de Collodi. Les roquettes peuvent toucher des cibles dans un rayon de 400 mètres à 6 kilomètres, même si l’on pense que les dernières versions peuvent aller jusqu’à 10 kilomètres. Le système de contrôle de tir est basé sur un ordinateur pour les données balistiques, un télémètre laser 1D14 et une instrumentation avancée pour l’acquisition et la détection de cibles. Le TOS-1A Solntsepek est équipé d’un système d’extinction d’incendie pour protéger l’équipage et d’un lance-grenades fumigènes pour le camouflage. Selon des informations d’Ukrinform, le 21 mai, une attaque de l’armée de l’air ukrainienne a détruit au moins « 12 pièces d’équipement militaire des occupants », dont deux étaient des systèmes de lance-flammes lourds Solntsepek. On ne sait pas combien ont été déployés sur le champ de bataille par la Russie.