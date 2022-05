Quel est le triangle de danger sur le visage et pourquoi il ne faut pas presser les boutons qui se forment dessus

La partie du visage située entre l’arête du nez et les commissures de la bouche s’appelle le « triangle de danger » : voici pourquoi et quels sont les risques avec les boutons.

Peut-être que tout le monde ne sait pas qu’il existe une zone spécifique sur notre visage que les médecins appellent le triangle nasolabial ou, de manière beaucoup plus inquiétante, le « triangle du danger ». Un autre nom alternatif rapporté par la clinique Mayo faisant autorité est même « triangle de la mort ». En termes simples, il s’agit de la zone qui relie l’arête du nez aux coins de la bouche, formant une section triangulaire, comme le montre la photographie en haut de l’article. Presser les boutons est considéré comme une mauvaise action n’importe où sur le corps, mais le faire avec ceux qui apparaissent dans le triangle de danger est une erreur qui pourrait être payée très cher, même avec la vie. Heureusement, c’est un événement très rare, mais ce n’est pas impossible.

La raison pour laquelle cette zone du visage est surnommée le « triangle du danger » vient du fait qu’elle est directement reliée au cerveau. Toute infection qui se manifesterait dans cette partie du corps serait, en pratique, dégagée jusqu’au tissu cérébral, avec des conséquences potentiellement catastrophiques sur la santé. Le Dr Alok Vij, dermatologue à la clinique Mayo, explique que la connexion directe entre le cerveau et le triangle nasolabial est le sinus caverneux, un réseau de gros vaisseaux sanguins (veines) derrière les orbites, à travers lequel le sang s’écoule de l’œil. organe le plus avancé de l’Univers (à notre connaissance).

« Une infection dans le triangle de danger – comme un bouton pressé ou un piercing au nez qui a mal tourné – a une petite mais pas impossible chance de voyager de votre visage directement à votre cerveau, sans beaucoup de distance à parcourir entre les parties », écrit le Mayo Clinique. Cela signifie qu’une infection faciale peut toucher le reste du corps et sa partie la plus délicate. Il est très peu probable de mourir d’un bouton pressé sur le visage, mais c’est « techniquement possible », souligne la Mayo Clinic (une organisation américaine de recherche médicale à but non lucratif). Parmi les complications qui peuvent déclencher il y a une thrombose septique du sinus caverneux, un caillot sanguin qui à son tour peut déclencher une série d’affections potentiellement mortelles, telles qu’un abcès cérébral, un accident vasculaire cérébral, une méningite, une pneumonie, une paralysie des muscles oculaires et des embolies septiques. c’est-à-dire des caillots sanguins infectés qui se déplacent dans le corps par la circulation sanguine. Si elles ne sont pas traitées rapidement, ce sont toutes des complications qui peuvent entraîner la mort du patient.

Le Dr Vij souligne qu’il est toujours faux de presser les boutons, car il existe un risque « d’inflammation, d’hyperpigmentation post-inflammatoire, de cicatrices et, bien sûr, d’infections », mais le faire dans une partie aussi délicate du corps est très risqué, même s’il est peu probable, rencontrer les pires conséquences. Dans le cas où vous voudriez intervenir sur un bouton présent dans le triangle de danger, la Mayo Clinic suggère d’appliquer un chiffon imbibé d’eau tiède (non bouillante) pendant 10 à 15 minutes ; utilisez un patch spécifique pour les boutons et bien sûr consultez un médecin. Cette dernière étape est essentielle lorsque vous avez une infection au niveau du visage et qu’au bout de quelques jours vous commencez à ressentir un malaise général avec de la fièvre, des tremblements et des frissons. Cela pourrait être le signe d’une extension de l’infection et il est indispensable d’agir au plus vite pour l’enrayer.