Que se passerait-il si nous pouvions voyager à deux fois la vitesse de la lumière

N’étant pas possible, nous ne pouvons qu’imaginer ce qui pourrait arriver. Commencerions-nous à voyager dans le temps ?

A notre connaissance, ce n’est pas possible. Pourtant, beaucoup se demandent ce qui se passerait si nous pouvions voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Certains scientifiques ont émis l’hypothèse que cela pourrait remonter dans le temps, mais comme il n’est pas possible qu’un objet avec une masse se déplace plus vite que la lumière, supposer que ce qui pourrait arriver nécessite un peu d’imagination.

Cependant, voulant se concentrer sur cette possibilité, nous nous engagerions dans la soi-disant « réflexion contrefactuelle », qui consiste à faire l’hypothèse d’une situation contraire aux faits, ou à considérer ce qui se passerait si la réalité était en quelque sorte différente de ce que nous connaissons, où la la vitesse de la lumière – comme l’indique la théorie de la relativité développée par Albert Einstein – est une constante universelle, ou une sorte de limite de vitesse qui s’applique à tout ce qui a une masse.

Cependant, pour certaines particules hypothétiques, appelées tachyons, il peut être possible de voyager à deux fois la vitesse de la lumière, renvoyant les mêmes particules dans le temps. À ce jour, rien ne prouve que les tachyons existent, mais selon la relativité, leur existence possible ne peut être exclue.

« S’ils existent, les tachyons doivent toujours voyager plus vite que la vitesse de la lumière – a déclaré Sam Baron, professeur agrégé de l’Université catholique australienne -. Tout comme quelque chose avec une masse ordinaire ne peut pas être accéléré au-delà de la vitesse de la lumière, les tachyons ne peuvent pas être ralentis en dessous de la vitesse de la lumière.« .

Certains physiciens pensent que si les tachyons existaient, ils remonteraient constamment dans le temps. Et c’est pourquoi les tachyons sont associés au voyage dans le temps dans de nombreux livres et films de science-fiction. Certains ont même émis l’hypothèse qu’un jour nous pourrions les utiliser pour construire une machine à voyager dans le temps, mais pour l’instant cela reste un rêve lointain, car nous n’avons pas la capacité de détecter des tachyons potentiels.