Pourquoi les positifs au monkeypox devraient éviter tout contact avec les animaux de compagnie

Variole des singes en Italie et en Europe

Les experts craignent que le virus puisse être transmis par l’homme aux espèces les plus sensibles, avec le risque que le virus puisse s’établir dans la faune européenne.

Les personnes positives au monkeypox doivent éviter tout contact avec les animaux domestiques pendant 21 jours. Les autorités sanitaires britanniques le recommandent, où 106 cas de monkeypox chez l’homme ont été confirmés jusqu’à présent. Bien qu’aucune infection animale domestique n’ait été suspectée ou détectée à ce jour et que la définition du risque de transmission du virus de l’homme à d’autres espèces sensibles reste faible, les experts craignent que «la variole du singe peut se propager parmi les animaux de compagnie et essentiellement jouer au ping-pong entre eux et les humains – a déclaré le professeur Lawrence Young, virologue à l’Université de Warwick -. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de créer un réservoir animal pour la maladie qui pourrait la propager à l’homme, entraînant un cycle d’infection.« .

La transmission du monkeypox

Comme on le sait, le virus du monkeypox affecte principalement les rongeurs, en particulier les écureuils, les rats et les souris, mais il peut également être transmis aux hamsters et aux gerbilles, qui pourraient être particulièrement sensibles à la maladie. Au Royaume-Uni, selon les chiffres des ventes, il y a environ 2 millions de ménages qui ont un rongeur domestique quelconque dans leur maison, de sorte que l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) et d’autres autorités sanitaires recommandent que les hamsters, ainsi que les cochons d’Inde et d’autres rongeurs de compagnie sont retirés du domicile des sujets positifs au monkeypox et testés pour la maladie.

Les autorités sanitaires recommandent également de placer les autres animaux domestiques, tels que les chiens et les chats, en isolement domestique et de procéder à des contrôles vétérinaires réguliers pour « s’assurer qu’aucun signe clinique d’infection n’est observé ». Selon le ministère britannique de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra), les personnes infectées par le virus devraient éviter « dans la mesure du possible » de préparer de la nourriture ou de prendre soin de leur animal de compagnie si cela peut être fait par une personne de grande taille dans la famille.

Le risque de réservoir animal en Europe

Un article, publié cette semaine par le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC), indique que les rongeurs appartenant à des patients atteints de monkeypox devraient « idéalement » être isolés dans des installations surveillées et testées pour la maladie avant la fin de la période de quarantaine. Les animaux ne devraient être abattus qu’en dernier recours, dans des situations où l’isolement n’est pas possible, indique le document. Les animaux de compagnie plus gros, comme les chiens, pourraient être mis en quarantaine à la maison, avec des contrôles de santé réguliers.

À l’heure actuelle, soulignent les experts, on sait peu de choses sur la façon dont la variole du singe peut se propager aux animaux de compagnie, mais les rongeurs et certaines espèces d’écureuils sont susceptibles de contracter et de transmettre la maladie plus facilement que les humains. L’ECDC affirme qu’un événement de « débordement », dans lequel un humain infecte un animal de compagnie, pourrait potentiellement conduire le virus à s’installer dans la faune européenne, bien qu’il décrive le risque comme « très faible ».

En d’autres termes, l’inquiétude est que le monkeypox pourrait devenir une « zoonose endémique », c’est-à-dire une maladie qui saute entre différentes espèces animales et est constamment présente dans de nouvelles populations animales. Par mesure de précaution, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis soulignent que tous les mammifères doivent être considérés comme sensibles au monkeypox, car on ne sait pas actuellement quelles espèces animales peuvent être infectées. . En général, la transmission d’animal à animal peut se produire par des gouttelettes respiratoires, l’inhalation de virus en aérosol ou de matières organiques contenant des particules virales, le contact avec des lésions cutanées ou l’ingestion de tissus animaux infectés.