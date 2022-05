Les chiens ne sont pas les seuls animaux à ressentir nos émotions

Selon de nouvelles recherches, les chevaux et les cochons peuvent également distinguer nos expressions positives de nos expressions négatives.

Il existe une forme d’empathie, appelée contagion émotionnelle, qui existe non seulement entre les humains mais aussi entre les différentes espèces animales. Les chiens, par exemple, perçoivent les émotions contenues dans notre voix, mais de nouvelles recherches menées par l’Université de Copenhague et l’ETH Zurich ont montré que les chevaux et les cochons peuvent également faire la distinction entre les expressions positives et négatives dans le langage humain en réagissant en conséquence. En d’autres termes, la façon dont nous parlons est importante non seulement pour les chiens, mais aussi pour les autres animaux, qui montrent la capacité de distinguer si ce que nous disons a une charge positive ou négative.

Non seulement les chiens, mais aussi les chevaux et les cochons ressentent nos émotions

La recherche, en particulier, s’est concentrée sur les réactions comportementales des chevaux, des cochons et des sangliers aux voix humaines et aux sons d’animaux, reproduisant les différents sons par des haut-parleurs cachés. Pour empêcher les animaux de réagir à des mots spécifiques, des enregistrements de voix humaines ont été réalisés par un doubleur professionnel qui prononçait des discours sur un ton positif ou négatif, en utilisant des phrases sans signification particulière. Le comportement des animaux a ensuite été surveillé à partir d’un certain nombre de catégories utilisées dans des études antérieures, telles que la position de l’oreille et d’autres mouvements.

Cette approche, décrite dans l’étude qui vient d’être publiée dans la revue BMC Biologie, a permis aux chercheurs d’observer que les chevaux et les porcs réagissent plus fortement aux sons négatifs, qu’ils soient produits par des animaux de la même espèce, d’autres espèces ou par l’homme. Les chevaux, par exemple, passaient plus de temps à marcher et moins de temps à remuer la queue, ce qui suggère qu’après avoir entendu un son négatif produit par n’importe quel animal, ils étaient plus alertes. Les cochons, en revanche, mangeaient moins et passaient plus de temps. Les sangliers, en revanche, ne réagissaient pas différemment aux sons positifs ou négatifs, qu’ils soient émis par leurs congénères ou émis par les humains.

« Nos résultats montrent que les animaux tels que les chevaux et les cochons domestiques sont affectés par les émotions dont nous chargeons notre voix lorsque nous parlons ou que nous sommes autour d’eux. Ils réagissent plus fortement – généralement plus rapidement – lorsqu’ils entendent une voix chargée négativement, que lorsqu’une voix chargée positivement est présente. Dans certaines situations, ils semblent même refléter l’émotion à laquelle ils sont exposés», a déclaré Elodie Briefer du Département de biologie de l’Université de Copenhague et auteur correspondant de l’étude.

Une partie des objectifs de la recherche était d’étudier la contagion émotionnelle chez les animaux, c’est-à-dire la perception des émotions et la capacité de refléter la même émotion. En biologie comportementale, ce type de réaction est vu comme un premier pas vers l’empathie. « Si de futurs projets de recherche démontrent clairement que ces animaux reflètent des émotions, comme le suggère notre étude, il sera très intéressant de tester cette capacité en relation avec l’histoire du développement des émotions et la mesure dans laquelle les animaux ont une vie émotionnelle et un niveau de conscience. .» a conclu Elodie, suggérant que « jeLa façon dont nous parlons aux animaux peut avoir un impact direct sur leur état émotionnel et leur bien-être« .