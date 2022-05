Matter: C’est à quel point la nouvelle norme de maison intelligente sera ingénieuse

Les lampes d’Ikea ​​​​communiquent avec les appareils de cuisine de Samsung, les thermostats Nest de Google fonctionnent parfaitement avec Alexa ou Siri, les aspirateurs Dyson s’harmonisent avec les prises intelligentes Eve – aucun problème du tout. Grâce à la nouvelle norme Matter, les appareils et services de plus de 200 fabricants et fournisseurs devraient pouvoir s’entendre et être faciles à utiliser. Pour les fans de maison intelligente qui sont un peu ennuyés par leurs problèmes quotidiens, cela ressemble à une bénédiction. Et surtout, de nombreux appareils déjà disponibles n’ont besoin que d’une mise à jour pour être compatibles avec Matter.

Quels sont les avantages de la matière ?

Pourquoi avons-nous besoin d’une nouvelle norme? Avant tout, les appareils domestiques intelligents et les plates-formes de l’Internet des objets (par exemple, les services basés sur le cloud) devraient être entièrement compatibles entre eux dans un avenir proche. Pour nous, utilisateurs, cela signifie : dans le meilleur des cas, il n’y a pas de problèmes de compatibilité entre les appareils domestiques intelligents de différents fabricants.

C’est ainsi que la CSA responsable décrit la nouvelle matière standard. (Photo : Alliance des normes de connectivité)

Autres avantages de Matter :

Configuration plus facile : en partie sans applications supplémentaires et spécifiques à l’appareil

Sécurité dès la conception : la transmission de signaux cryptés et les mécanismes de protection spéciaux sont déjà fermement intégrés

Intégration d’assistants vocaux populaires et existants comme Siri, Google Assistant et Alexa

Système de maison intelligente transparent, facilement compréhensible et uniforme pour les utilisateurs

Norme ouverte et facilement accessible pour les fabricants et les développeurs, similaire à Bluetooth ou USB

Les appareils de différents fabricants fonctionnent ensemble de manière fiable

Même avant le lancement officiel, un grand nombre de fabricants de soutien

D’autres avantages sont envisageables à l’avenir. Techniquement, Matter est capable, par exemple, d’utiliser plusieurs systèmes de maison intelligente en même temps – par exemple, l’assistant Google et Alexa en parallèle. Le CSA appelle aussi cela « multi-admin ». Si vous le souhaitez, la communication entre les appareils peut également avoir lieu localement et non exclusivement via un service cloud. Une maison intelligente que vous utilisez uniquement hors ligne est donc envisageable.

Et : tôt ou tard, Matter pourrait rendre superflues ou standardiser les solutions de streaming telles que Google Cast, Miracast ou AirPlay. Au moins, la norme est préparée pour cela.

Qui est derrière le Smart Home Standard Matter ?

Matter remonte aux efforts de diverses entreprises qui étaient déjà membres de la Zigbee Alliance et se sont efforcées d’établir Zigbee dans le passé. Dans certains domaines, notamment avec la smart light, Zigbee a également su s’affirmer. Mais à l’avenir, la matière jouera le rôle principal dans toute la maison intelligente.

Amazon, Apple, Comcast, Google et Smart Things (Samsung) ont créé la Connectivity Standards Alliance (CSA), qui a maintenant été rejointe par plus de 200 entreprises. Il s’agit notamment d’IKEA, Huawei, Deutsche Telekom, Dyson, Hisense, Honor, LG, Lifx, Logitech et Panasonic. L’objectif commun est de promouvoir une norme de connexion pour la maison intelligente. La base logicielle est open source et sans licence, elle est donc ouverte à toutes les entreprises du monde entier. Néanmoins, les fabricants doivent licencier leurs produits auprès de la CSA pour assurer la conformité à la norme.

Avec Matter, la maison intelligente en réseau devrait fonctionner beaucoup mieux. (Photo : ASC)

Matter s’appelait encore Project CHIP (Connected Home over IP) jusqu’en mai 2021, et le nom a été changé au début de l’été 2021. La Zigbee Alliance a également changé son nom pour devenir la Connectivity Standards Alliance (CSA) susmentionnée à la fin de 2019 afin de développer davantage Zigbee et Matter à partir de maintenant. Cela signifie également : Matter n’est pas le successeur de ZigBee, mais un standard parallèle.

Comment fonctionne la matière

Important à savoir : Matter ne remplace pas les systèmes de maison intelligente existants tels que Homekit, Philips Hue, Alexa ou Google Home. Il s’agit plutôt d’une technologie pour la connexion simple d’appareils. Le contrôle réel de ceux-ci est toujours effectué de la manière habituelle – c’est-à-dire via les offres, les applications, les interfaces utilisateur ou les haut-parleurs intelligents des fabricants.

Les enceintes Echo actuelles seront compatibles Matter à l’avenir. (Photo : Amazone)

Plutôt, Matter définit les règles sur la façon dont les appareils (peuvent) communiquer entre eux. La norme réglemente la transmission de données et va au-delà des possibilités des normes Z-Wave ou Zigbee. Ils ne contrôlent pas le transport IP des paquets de données.

La communication entre les lampes intelligentes, les réfrigérateurs, les smartphones, les tablettes, les thermostats et autres est donc basée sur IP. Selon le produit et le fabricant, les normes sans fil typiques…

Ethernet (IEE 802.3)

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Bluetooth basse consommation (BLE)

Fils (IEEE 802.15.4)

… sont utilisés. Ce dernier n’est probablement connu que de très peu d’utilisateurs. Cette norme utilise une technologie de réseau maillé moderne basée sur IPv6, consomme moins d’énergie et est considérée comme très sécurisée. Il est populaire auprès des produits IoT.

En termes simples, Matter pourrait utiliser Bluetooth pour configurer de nouveaux appareils, WiFi et Ethernet lorsqu’une bande passante élevée est requise (streaming, transmission vidéo via des caméras) et Thread pour une faible transmission de données (capteurs, contrôle de la lampe, etc.).

Mes appareils sont-ils compatibles avec Matter ?

Étant donné que Matter n’a toujours pas officiellement démarré (en mai 2022), il n’est actuellement pas clair si les fabricants publieront des mises à jour pour l’équipement de maison intelligente que vous utilisez. Théoriquement, de nombreux produits peuvent être modernisés ; Diverses entreprises ont déjà annoncé des mises à jour du firmware.

Les caméras Netgear Arlo seront compatibles Matter. (Photo: Arlo)

Une sélection d’entreprises souhaitant fournir des mises à jour Matter :

Netatmo (capteur de sécurité intelligent)

Belkin (série Wemo)

Yeelight (Yeelight Pro)

Eve (système de maison intelligente et composants)

LG (y compris les téléviseurs intelligents 2022 avec ThinQ AI)

Arlo (caméras de sécurité)

Amazon (la plupart des modèles Echo actuels, routeurs Eero)

Samsung (appareils plus récents à partir de 2022 prenant en charge SmartThings, Family Hub, réfrigérateurs, appareils Galaxy, SmartThings Hub)

Aqara (hubs de maison intelligente)

Google (appareils basés sur Android, Nest)

WiZ (système de maison intelligente complet)

Signifier (Philips Hue)

Apple (appareils iOS)

De nombreux produits d’autres fabricants suivront probablement avant le lancement de Matter. Vous pouvez supposer que les systèmes de maison intelligente établis avec des ponts ou des passerelles indépendants (Philips Hue Hub, IKEA Tradfri Gateway, etc.) feront partie du jeu.

Le point crucial : si un pont est compatible avec Matter, les appareils qui y sont connectés (lampes, serrures de porte, capteurs) peuvent continuer à fonctionner avec d’autres standards radio tels que Zigbee.

Ai-je besoin de nouveaux appareils pour Matter ?

Le fait est que si votre système de maison intelligente actuel fonctionne et qu’il ne reçoit pas de mise à jour Matter, il devrait continuer à fonctionner à l’avenir. Aucun fabricant ne vous oblige à acheter de nouveaux équipements.

Le pont Philips Hue est garanti pour recevoir une mise à jour Matter. (Photo : Signifier)

Mais si un nouvel achat est en attente, il est conseillé d’acheter des appareils compatibles Matter. Parce qu’il y a une forte probabilité que la norme s’impose d’elle-même. Vous êtes donc prêt pour l’avenir.

Vraisemblablement, certaines lampes, thermostats et autres appareils intelligents ne peuvent pas recevoir de mise à jour Matter en raison de limitations techniques ou de décisions prises par les fabricants respectifs. Il n’est pas encore possible d’évaluer si un nouvel achat sera nécessaire. Les mois et années à venir le montreront.

À quoi dois-je faire attention lors de l’achat d’appareils intelligents pour la maison ?

Jusqu’à présent, les fabricants de solutions de maison intelligente ont préféré se concentrer sur leurs propres écosystèmes et étiqueter leurs produits en conséquence. Cependant, « Fonctionne avec Alexa » ou « Fonctionne avec HomeKit » pourrait bientôt appartenir au passé. Au lieu de cela, le logo Matter sur l’emballage signale que la compatibilité est garantie – et que ces appareils peuvent facilement être intégrés dans votre maison intelligente avec Matter.

Vous devriez voir le logo Matter plus souvent bientôt. (Photo : ASC)

Si vous ne voulez pas attendre que les premiers produits avec Matter soient disponibles, vous pouvez configurer et étendre votre maison intelligente dès maintenant. Utilisez de préférence des systèmes pour lesquels les fabricants ont déjà annoncé leur soutien sous forme de mises à jour.

Quand Matter sera-t-il lancé ?

La Connectivity Standards Alliance a reporté à plusieurs reprises le lancement de Matter. À l’origine, la fin de 2020 était mentionnée. L’automne 2022 est désormais envisagé. Selon le CSA, l’une des raisons du retard est la demande inhabituellement élevée des développeurs et des fabricants qui souhaiteraient intégrer Matter dans leurs produits. Cela nécessite un kit de développement correspondant, que les entreprises ne recevront qu’au deuxième trimestre 2022.

La matière prévaudra – c’est à peu près sûr. (Photo : ASC)

Autre problème : avant le lancement de la norme, tous les appareils disposant de Matter ou devant recevoir une mise à jour doivent être certifiés. Et cela prendrait aussi beaucoup de temps. Dans le pire des cas, Matter sera retardé jusqu’à la fin de l’année. Les premières innovations de la maison intelligente avec le support Matter peuvent alors être attendues juste à temps pour les affaires de Noël en 2022.