Une tempête de météores extraordinaire pourrait frapper la Terre fin mai – Ce que vous devez savoir

Fin mai, la Terre interceptera l’orbite de la comète désintégrée 73P/Schwassmann-Wachmann : une magnifique tempête de météorites est possible. Que souhaitez-vous savoir.

Crédit : NASA / MSFC Bureau de l’environnement des météoroïdes

Dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mai, l’un des spectacles astronomiques les plus incroyables et les plus fascinants pourrait se produire, une tempête de météores, un phénomène décidément plus rare que le pic maximal typique d’une pluie de météores. Pour nous le donner – espérons-le – l’essaim du Tau Ercolidi, « fils » de la comète périodique 73P / Schwassmann-Wachmann, également connue sous le nom de SW3. Pour comprendre ce que nous voulons dire, il suffit de prendre comme exemple les Perséides, les « Larmes de San Lorenzo », qui (presque) chaque mois d’août nous offrent des nuits évocatrices d’étoiles filantes. Si les flammes des Perséides peuvent atteindre un ZHR (ZHR – Zenithal Hourly Rate) d’environ 100, soit une centaine de météores par heure, les tempêtes de météores ont un ZHR qui atteint au moins 1000. En termes simples, elles pourraient se manifester dans le ciel des milliers d’étoiles filantes toutes les heures, une émeute de traînées lumineuses qui dans le passé a été confondue avec l’Apocalypse, comme cela s’est produit pour un exploit Léonide en 1833.

La tempête de météores Leonid de 1833, représentée par Adolf Vollmy. Crédit : wikipédia

Malheureusement il n’est pas encore possible de savoir si nous aurons réellement la chance d’admirer un tel spectacle ; ce qui est certain, c’est que, s’il se révélait, depuis l’Italie, nous n’aurions de toute façon aucun moyen d’apprécier son apogée maximale. La rencontre avec les débris de la comète qui pourrait déclencher la tempête est en effet prévue pour 07h00 du matin le 31 mai, alors que malheureusement le Soleil se sera déjà levé depuis longtemps dans le ciel de l’Italie (il lever à 05h39 heure de Rome). Mais il ne faut pas désespérer, car c’est un phénomène imprévisible qui pourrait donner des surprises durant la nuit entre le 30 et le 31, jusqu’à l’aube. Mais pourquoi une pluie de météorites généralement anonyme comme celle du Tau Ercolidi pourrait-elle donner vie à un événement aussi extraordinaire ?

Tout a commencé en 1995, lorsque la comète 73P/Schwassmann-Wachmann, aperçue pour la première fois en 1930, s’est illuminée de manière inattendue en raison d’une fragmentation soudaine catastrophique, libérant d’énormes quantités de poussière, de gaz et de débris, comme l’expliquent sur The Conversation les professeurs Jonti Horner et Tanya. Hill, respectivement professeur d’astrophysique à l’Université de Western Queensland et conservateur de la section Astronomie du Victoria Museum. La comète a continué à se fragmenter même en 2006, comme le montrent les images spectaculaires capturées par le télescope spatial Hubble. À la fin de ce mois, la Terre traversera la traînée de débris produite par la comète à la suite du processus destructeur ; pour cette raison même, il est possible que la tempête de météores se produise.

La fragmentation de la comète SW3 en 2006. Crédit : Hubble / NASA

Mais malheureusement, comme indiqué, il n’est pas possible de prédire que cela se produira. Beaucoup dépendra de la vitesse des fragments de la comète ; comme l’a souligné l’astronome de la NASA Bill Cooke « ce sera un événement tout ou rien ». « Si les débris SW3 devaient parcourir plus de 220 miles par heure (354 km/h NDR) après séparation de la comète, nous pourrions voir une belle pluie de météorites. Si les débris avaient des vitesses d’éjection plus lentes, rien n’atteindra la Terre et il n’y aura pas de météores de cette comète », a ajouté le scientifique.

L’espoir est qu’un événement similaire à celui de la comète 3D / Biela, qui s’est détruite de la même manière que 73P / Schwassmann-Wachmann et a donné naissance à une incroyable tempête de météores en novembre 1872, avec environ 3 000 météores par heure. La différence substantielle, expliquent les deux scientifiques australiens Horner et Hill, réside dans le fait que la Terre dans le cas de 3D/Biela a croisé l’orbite de la comète après son passage, alors que pour l’événement de fin mai elle le fera. plus tôt. Il faudrait alors que les débris soient projetés vers l’avant et atteignent la vitesse indiquée par Bill Cooke pour déclencher le phénomène. Les observateurs les plus chanceux seront ceux du continent américain, mais comme mentionné, il peut y avoir des surprises pour nous aussi en Italie. Il ne reste plus qu’à attendre la nuit du 30 au 31 mai pour savoir, quand on devrait observer le ciel occidental, dans la zone de l’étoile Arcturus, située au coeur de la constellation de Boote.