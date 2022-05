Dans le Pacifique il y a une île où une personne sur dix ne voit qu’en noir et blanc

Il s’agit de l’atoll de Pingelap dans l’océan Pacifique, où environ 10 % de la population souffre d’une maladie rare appelée achromatopsie complète ou daltonisme total.

En 1775, un typhon a frappé l’atoll de Pingelap, une île de Micronésie dans l’océan Pacifique occidental, sauvant la vie de seulement 20 personnes, dont l’une était le roi. Des centaines d’années plus tard, les séquelles de cette catastrophe sont toujours bien présentes dans la population : environ une personne sur dix est atteinte d’une affection très rare, appelée achromatopsie complète (ou daltonisme total), une anomalie visuelle qui implique une perception altérée des couleurs.

Cette forme de cécité, comparée au daltonisme partiel qui concerne la faible sensibilité à une ou quelques couleurs (généralement le vert et le rouge), touche toutes les couleurs, à l’exception du noir, du blanc et du gris, du fait de l’absence d’œil du des cônes dits fonctionnels qui permettent la perception des couleurs. En plus de ce manque, les personnes atteintes d’achromatopsie sont très sensibles à la lumière, ont une vision moins claire et sont sujettes à des mouvements oculaires involontaires.

Revenant aux survivants et au dirigeant de l’île, après que le typhon Lengkieki ait anéanti la quasi-totalité de la population déjà faible de Pingelab, la progéniture du roi a hérité du dirigeant lui-même un gène rare qui confère ce type extrême de daltonisme.

Ce gène, grâce à l’éloignement de l’île et à la religion qui décourage les mariages avec des étrangers, s’est ainsi plus facilement transmis aux générations suivantes, jusqu’à aujourd’hui, conduisant les experts à estimer qu’environ 10% de la population vivant actuellement sur l’atoll est porteuse de cette anomalie génétique, qui est une proportion significativement plus élevée qu’une personne sur 30 000 dans d’autres parties du monde.