Sony affirme qu’il a plus de 20 "Majeur" titres de lancement prévus pour le PlayStation VR2

Très attendu : Sony avait beaucoup à dévoiler aux investisseurs lors d’une présentation aux investisseurs jeudi. Non seulement il a confirmé trois autres adaptations du jeu à la télévision, mais il a également révélé quelques morceaux concernant son prochain PS VR2.

Certaines choses que Sony a soulignées aux investisseurs à propos de la PlayStation VR2 que nous savions déjà, comme le fait que les nouveaux contrôleurs de mouvement auront un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs. Il a également réitéré que le PS VR2 n’aurait qu’un seul cordon qui se branche directement sur la PlayStation 5 au lieu d’un hub.

Ce qui était nouveau, c’est que le nouveau casque de réalité virtuelle serait lancé avec plus de 20 « jeux propriétaires majeurs ». L’un de ces titres est un spin-off d’Horizon appelé « Horizon Call of the Mountain ». Un titre Horizon VR semble être un bon choix pour un titre de lancement et est destiné à vendre quelques unités. Cependant, les joueurs veulent des options, donc une solide gamme initiale de jeux est essentielle.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour savoir combien de contenu sera disponible pour le PS VR2 à sa sortie, avoir 20 jeux propriétaires ou plus est un bon signe. Lorsque Sony a lancé son premier casque de réalité virtuelle en 2016, il y avait un peu plus de 40 jeux à jouer dessus. Un seul provenait des studios PlayStation (The Playroom VR), et un certain nombre ressemblaient davantage à des démos technologiques ou à des mini-jeux qu’à des titres « majeurs ».

Le contenu stimule les ventes de matériel. Si Sony propose à lui seul 20 jeux et que les développeurs tiers restent à égalité avec leurs versions de lancement de la génération précédente, le PS VR2 pourrait envisager 60 jeux ou plus le premier jour. Les ports VR de grands noms comme Horizon, Gran Turismo et Uncharted, associés à d’importantes contributions de tiers (doigts croisés : Half-Life Alyx), pourraient accélérer l’adoption précoce bien au-delà de ce que le casque de première génération a vu.