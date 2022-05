L’ADN d’un homme de Pompéi, victime de l’éruption du Vésuve, a été séquencé pour la première fois

Ceci a été réalisé par une équipe de recherche internationale qui a publié les résultats des analyses dans une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Le profil génétique d’un habitant de l’ancienne Pompéi, victime de l’éruption du Vésuve en 79 après JC, a été complètement caractérisé pour la première fois par une équipe de recherche internationale, démontrant la possibilité de récupérer de l’ADN à partir de restes humains trouvés sur le site italien. la diversité génétique de l’ancienne population pompéienne.

L’analyse a commencé avec les restes de deux personnes retrouvées dans la salle 9 de la maison du forgeron, un homme de 35 à 40 ans et une femme de 50 ans, tous deux décédés à cause du nuage de cendres volcaniques et des températures élevées. L’extraction et le séquençage de l’ADN ont donc permis d’avoir de nouvelles précisions sur leur histoire génétique, en particulier pour l’homme, dont la récupération réussie de l’ADN a permis de révéler sa proximité génétique avec les peuples méditerranéens, principalement avec ceux de l’Italie centrale et les Sardes. L’enquête a également révélé que l’homme était atteint de tuberculose, une maladie endémique dans l’Empire romain.

En divulguant les résultats des analyses, publiés dans le magazine Scientific Reportsl’équipe de recherche dirigée par le Dr Gabriele Scorrano du Centre d’anthropologie moléculaire pour les études sur l’ADN ancien de l’Université « Tor Vergata » de Rome a souligné qu’il s’agit d’une première dans le séquençage d’un génome humain pompéien, car jusqu’à présent il avait été possible de séquentiellement uniquement des fragments d’ADN mitochondrial, c’est-à-dire du matériel génétique non contenu dans le noyau cellulaire, ouvrant désormais la possibilité de nouvelles recherches dans cette même direction.

« Ce sont des données qui fournissent une base pour promouvoir une analyse intensive des individus pompéiens bien conservés – expliquent les chercheurs de l’étude -. Appuyées par l’énorme quantité d’informations archéologiques recueillies au siècle dernier pour la ville de Pompéi, ces analyses paléogénétiques nous aideront à reconstituer le mode de vie de ce peuple fascinant de la période impériale romaine.« .