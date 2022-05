Top 5 des amplificateurs de signal 4G 2022

Dans les zones rurales et dans les maisons où la couverture mobile, bien que située en ville, est mauvaise, il est essentiel d’utiliser un amplificateur de couverture mobile. Le marché est plein de propositions et nous allons déterminer dans cet article ce qu’est un amplificateur de signal mobile, quels modèles utiliser et quelle sont leurs caractéristiques intéressantes.

Qu’est-ce qu’un amplificateur de signal mobile ?

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un appareil qui reçoit le signal GSM émis par l’antenne ou la tour des fournisseurs de téléphonie mobile, l’amplifie et le rediffuse à l’intérieur d’une maison, d’un bâtiment, d’un local commercial ou de tout autre lieu d’utilisation. Cela en fait une solution idéale pour les zones rurales, les endroits où la couverture mobile est médiocre, autorisant par exemple les appels et les SMS mais pas la navigation mobile, ou empêchant la fluidité des appels vocaux, ou encore dans les endroits où une couverture plus importante et meilleure de l’opérateur mobile est nécessaire.

Actuellement, les boosters de couverture mobile domestique de Nikrans font partie des top amplificateurs de signal 4G 2022, les plus complet et les plus moderne que vous pourrez obtenir, et en voici les raisons.

Amplificateurs multi bandes

La plupart des amplificateurs mobiles destinés à un usage domestique ou résidentiel présentent certaines caractéristiques communes mais fonctionnent avec peu de fréquences, donc ils ne fonctionnent pas toujours pour tous les opérateurs mobiles et ne fonctionnent pas pour toutes les bandes.

Toutefois, les modèles suivants d’amplificateurs de signal 4G sont compatibles double bande et multi bandes pour vous permettre une compatibilité et une couverture sans faille :

Nikrans LCD-300GD : Cet amplifie simultanément les signaux GSM à 900 et 1800 MHz. 900 MHz est la fréquence la plus répandue pour la transmission du signal GSM dans l’Union européenne et dans le monde entier. 1800 MHz est principalement utilisé comme fréquence supplémentaire à 900 MHz et dans certaines régions comme fréquence principale. Par conséquent, l’amplificateur bi-bande conviendra aux utilisateurs de fournisseurs de téléphonie mobile travaillant à différentes fréquences.

Couverture : ce modèle garantit une amplification efficace dans les maisons et bureaux de taille moyenne, les magasins et autres surfaces jusqu’à 300 m².

Nikrans NS-300-Smart : Il amplifie les signaux mobiles de 900 et 1800 MHz (principalement utilisés pour la transmission GSM), 2100 MHz (pour le déploiement 3G), 800 et 2600 MHz (fréquences 4G largement exploitées). C’est un modèle universel pour tous les fournisseurs de téléphonie mobile de l’Union européenne et de la plupart des pays du monde.

Couverture : ce modèle a la capacité de couvrir jusqu’à 300 m², ce qui en fait un système d’amplification idéal pour les locaux de petite et moyenne taille, par exemple les bureaux, les appartements spacieux, les maisons privées, les logements en sous-sol.

Nikrans LCD250-GSM+4G : Cet amplificateur prend en charge le signal GSM 900 MHz pour les appels et l’une des bandes 4G LTE les plus populaires et 2600 MHz ou 800 MHz qui garantissent une connexion stable et solide pour la plupart des fournisseurs européens et asiatiques.

Couverture : cet appareil est capable de couvrir environ 250 m², il est donc recommandé pour les maisons privées, les cafés, les magasins, les studios et autres lieux de petite taille.

Nikrans BD-300GDW : Cet version peut améliorer les signaux transmis sur trois bandes de fréquences différentes : 900, 1800 et 2100 MHz. Celle-ci sont largement utilisées par les opérateurs en Europe, en Asie et en Afrique. Comme ce booster est capable de fonctionner avec trois fréquences, cela signifie que l’appareil peut résoudre tous vos problèmes de réception GSM, 3G et 4G en même temps.

Couverture : L’appareil a une zone de couverture assez large. Il est capable d’améliorer une haute qualité de connexion mobile dans une zone allant jusqu’à 300 m². Ce réhausseur peut convenir aux bureaux, locaux commerciaux, hôtels et autres lieux publics.

Nikrans NS-300-Multi : Fonctionnant sur 5 bandes de fréquences, il amplifie les appels GSM à 900 MHz et 1800 MHz, Internet 3G à 2100 MHz et 900 MHz, Internet 4G LTE à 800 MHz, 2600 MHz et 1800 MHz. Dans l’ensemble, l’appareil prend en charge tous les réseaux en Europe et dans la plupart des pays du monde.

Couverture : La zone de ce modèle est d’environ 300 m², ce qui est la surface la plus populaire à la fois pour un usage domestique et professionnel. Vous pouvez utiliser ce modèle avec succès dans une maison privée de 1 à 2 étages, un appartement, un restaurant, un supermarché, un bureau et tout autre lieu de taille moyenne.

Vous l’aurez compris, quel que soit l’opérateur mobile, ces modèles seront en mesure d’amplifier le signal mobile, ce qui permettra d’améliorer considérablement non seulement les appels et la possibilité d’envoyer des SMS, mais aussi la vitesse de la connexion de données mobiles.

Affichage LCD

Peu de boosters de signal mobile à usage domestique sont équipés d’un écran LCD. Et cette caractéristique elle certainement la bienvenue sur ces modèles.

Bien que son fonctionnement soit similaire à celui d’un répéteur de signal, très courant pour ceux qui utilisent le Wifi à la maison, la configuration et les bonnes performances d’un booster de réseau mobile dépendent de nombreuses variables, si bien que déterminer s’il fonctionne correctement peut être complexe. A moins qu’un écran LCD informatif ne vous donne tous les paramètres en temps réel.

Précisément, les écrans vous permettent de :

Connaître le niveau actuel du signal, à la fois obtenu et amplifié vers l’intérieur de la maison ou du bâtiment.

Notifié des d’erreurs ou d’un mauvais signal.

Recommandations pour l’optimisation de la configuration, avec possibilités de gain de signal.

Capacités

Un booster de signal mobile doit, avant tout, bien faire son travail, c’est-à-dire capter un signal mobile entrant de mauvaise qualité, l’amplifier et le renvoyer dans un foyer afin que vous puissiez mieux communiquer avec vos amis, votre famille, vos collègues ou vos clients.

Et là encore, ces appareils se distinguent par leur efficacité.

Couverture : ils peuvent capter une couverture très faible et très lointaine, mais il est intéressant de noter qu’ils peuvent l’amplifier jusqu’à 300 mètres carrés, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisations domestiques, et même dans les petits bâtiments et locaux commerciaux.

Gain : 67 décibels en sortie et 72 décibels en entrée au minimum, ce qui vous permet de booster n’importe quel signal mobile, même dans des endroits où, en pratique, il semble n’y avoir aucune chance réelle d’obtenir un signal mobile, en raison de la distance ou de l’éloignement de toute antenne de fournisseur compatible avec vos fréquences mobiles. Dans les environnements à faible signal, les résultats, grâce à une puissance de 67 décibels, sont étonnants.

Lorsque le signal mobile est une nécessité, comme c’est le cas aujourd’hui, les amplificateurs de signal deviennent indispensables. Il y en a beaucoup sur le marché, mais sans aucun doute, ces modèles font partie des plus simples, des plus intuitifs, des plus durables et les plus puissants.